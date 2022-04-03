TÜBİTAK burslarında başarı ölçütleri kaldırıldı
TÜBİTAK'ın, burs vermek için geçmiş yıllarda aradığı başarı ölçütlerini kaldırıldığı belirtiliyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Nisan 2022 00:05
TÜBİTAK geçen yıl yaptığı açıklamada, 2022 yılında burslar için bilimsel yayınlara ek puan verilmesi için çalışma yapılacağını belirtmişti.
Ancak TÜBİTAK'ın bilimsel çalışma, makale yayınlama gibi başarı ölçütlerini artırma yerine toptan kaldırdığı belirtiliyor.
TÜBİTAK'ın 2021 çağrısını görmek için tıklayın.
TÜBİTAK'ın 2022 çağrısını görmek için tıklayın.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız