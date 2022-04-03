TÜBİTAK burslarında başarı ölçütleri kaldırıldı

TÜBİTAK geçen yıl yaptığı açıklamada, 2022 yılında burslar için bilimsel yayınlara ek puan verilmesi için çalışma yapılacağını belirtmişti.

Ancak TÜBİTAK'ın bilimsel çalışma, makale yayınlama gibi başarı ölçütlerini artırma yerine toptan kaldırdığı belirtiliyor.

TÜBİTAK'ın 2021 çağrısını görmek için tıklayın.

TÜBİTAK'ın 2022 çağrısını görmek için tıklayın.