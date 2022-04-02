Bolu Dağı Tüneli'nde 4 şerit trafiğe kapatıldı
Karayolları Genel Müdürlüğü:"Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergah Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Nisan 2022 20:42
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde, meydana gelen heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldığı bildirildi.
KGM'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiği belirtildi.
Heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, trafiğin İstanbul istikametinde Abant'tan, AnkaraMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız