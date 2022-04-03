Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları devam ediyor

Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i topa tuttu

Nusret ve CZN Burak'ı hedef alan Tatlıses, iki ünlü aşçının kendisi sayesinde ünlü olduklarını söyledi. Tatlıses, "Ne yağları yağ, ne isotları isot. Millete çamur yediriyorlar" dedi.