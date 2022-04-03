Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları devam ediyor
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Yolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı, ekiplerin Ankara yönündeki çalışmaları sürüyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Nisan 2022 08:14
Dün akşam saatlerinde otoyolun Düzce kesiminde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma tamamen kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Yolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Ekipler Ankara yönünde çalışmalarını sürdürüyor.
Havanın aydınlanmasıyla dağın yamacından kopan toprak parçasının büyüklüğü de ortaya çıktı.
Ulaşımın kapalı olması nedeniyle trafik, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde ise Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriliyor.
Otoyolun ekiplerin yapacağı çalışmaların ardından ulaşıma açılacağı bildirildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız