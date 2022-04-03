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Vergi düzenlemesi inşaata nefes olacak

Konut ve arsa satışlarından alınan vergilerde düzenlemeye gidildi. Bu doğrultuda 150 metrekarenin altındaki konutlarda vergi eşitlendi. Aynı şekilde arsa ve arazi satışlarından alınan vergi de yüzde 8 olarak belirlendi. Sektör temsilcileri kararı yerinde bulurken satışlara olumlu yansıyacağını belirtiyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 03 Nisan 2022 08:22
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Vergi düzenlemesi inşaata nefes olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni KDV uygulamaları kapsamında konut ve arsa sektöründe vergi düzenlemesine gidildi. Net kullanım alanı 150 metrekare ve altındaki konutlarda KDV oranı yüzde 8 olarak eşitlendi. 2013'ten bu yana büyükşehirlerde 150 metrekarenin altındaki konutların satışında KDV oranı arsa vergi değerine göre yüzde 1, yüzde 8 ve yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Büyükşehirler dışındaki illerde 150 metrekarenin altındaki konutlar yüzde 1 KDV'ye tabi idi. Yeni karar ile konutların 150 metrekareye kadar kısmında KDV oranı yüzde 8, kalanı için ise yüzde 18 olarak uygulanacak. Ayrıca arsa ve arazi satışlarında da KDV yüzde 8 olarak belirlendi.

VATANDAŞA YARAYACAK
Önceki KDV sistemine göre, değeri bir milyon TL olan bir konutta yüzde 8 KDV 80 bin TL'ye tekabül ediyordu. Ancak ev 155 metrekare ise KDV yüzde 18 uygulanıp, 180 bin TL vergi alınıyordu. Yeni sistemde bir milyon liraya alınan konutun yalnızca 5 metrekarelik kısmı için yüzde 18 üzerinden hesaplama yapılacak. Bu da 5 bin 805 liraya denk geliyor. Kalan 150 metrekare yüzde 8 üzerinden hesaplanacak, yani 77 bin 412 TL olacak. Toplamda ödenecek KDV, 83 bin 217 lira olacak. Böylece KDV'de vatandaşın 96 bin 783 lira avantajlı olacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ HIZLANACAK
Öte yandan kentsel dönüşüm kapsamındaki konutlarda geçmişte 150 metrekareye kadar olan konutta yüzde 1 KDV, 1 metrekare dahi geçerse yüzde 18 KDV uygulanıyordu. Şimdi yine 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV ödenecek. Ayrıca konutta KDV kararının yürürlük tarihin-
den önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurumlarınca ihalesi yapıl- mış projelerdeki konutlar için eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

SATIŞLARA İVME KAZANDIRACAK
Gayrimenkulde KDV indirimini değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı "Yeni yasanın geçerliliği 1 Nisan 2022 tarihinden sonra alınacak ruhsatlara bağlı yapılan işlemleri etkiliyor. Ancak eski karışık sisteme göre daha net, adil bir sistem ve sektörün önünü açacak öngörüsündeyim. Bu uygulama yeni projelerin gerek geliştirilmesinde gerekse satışında olumlu destek olacaktır, ancak Türkiye'de kira ve konut üretimini teşvik edici başka hamlelere de ihtiyaç var" diye konuştu.

KONUT TAMAM, KAMU DA DESTEK BEKLİYOR
Hükümetin KDV'de sadeleştirme çalışmaları kapsamında konut ve arsa satışında yapılan vergi indiriminin sevindirici olduğunu belirten Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren ise "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Konutun ve arsanın ardından kamu projelerinde maliyetler arttı. Bu adımla birlikte bu maliyet artışlarının düşeceğini ve yeni adımlarla birlikte sektörün büyüyeceğini düşünüyoruz" dedi.

SEKTÖR İÇİN MORAL KAYNAĞI OLDU
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, yapılan düzenlemenin pandemi ve Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimden olumsuz etkilenen konut sektörü için iyi bir haber olduğunu belirterek "Bu karar sektörümüz için moral kaynağı olmuştur. Bu sayede üzerinde taşıdığı KDV finansman yükü azalan sektörümüz, KDV iadeleri için harcadığı zaman ve emeği asli işine yöneltebilecek. Sayın Reisicumhur'umuzun, ticari gayrimenkullerde de yüzde 18 olan KDV oranını yüzde 8'e, gayrimenkul alım satım vergilerinin de yüzde 2'den yüzde 1'e indirilmesi yönünde değerlendirme yapmasını beklemekteyiz" açıklamasında bulundu.

NECMİ ÇİÇEKÇİ

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