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Sağlıkta yeni dönem başlıyor: Dijital ikiz ile ağrısız ameliyat

Yakın zamanda hayatımıza girmesi beklenen "dijital ikiz" projesi ile artık her insanın dijital bir ikizi olacak. Böylece ameliyat gibi riskli operasyonlarda hayati risk sıfıra indirilecek.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 03 Nisan 2022 08:30
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Sağlıkta yeni dönem başlıyor: Dijital ikiz ile ağrısız ameliyat

Pandemi ile birlikte dijital dönüşümün en çok kendini gösterdiği alanlardan biri sağlık sektörü oldu. Uzaktan tedavi uygulamaları bu dönemde öne çıkarken dijital dönüşüm hızlanarak devam ediyor. Sağlık alanında önümüzdeki dönemde ise dijital ikiz, süper bilgisayarlar ve yapay zekanın damga vurması bekleniyor. Bu alandaki çalışmalara Siemens öncülük ediyor. Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, Siemens'in her yıl cirosunun yüzde 10'unun AR-GE'ye ayırdığını belirterek "AR-GE'de üç ana odağımız var. Kişileştirilmiş tıp, dijital ikiz ve yapay zeka. Hastanın ve hastalığın dijital ikizini geliştiriyoruz. Süper bilgisayar ile dijital ikizler oluşturulmaya başlandı. Hastanın bütün kodlarının, DNA'sının yüklendiğini düşünün. Ameliyat olacaksınız diyelim. Önce dijital ikiziniz üzerinde yapılacak. Şu an üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde örneklerini görürüz diye düşünüyoruz. Şimdilik belli organlarda yapabiliyoruz. Karaciğer modellemesi yapılabiliyor. Böylece hastaneye gitmeden önce başınıza gelebilecek senaryolardan önceden haberdar oluyorsunuz" dedi. Ayrıca tomografi gibi cihazlarda elektronik devrelerin yerini süper iletkenlere bıraktığını dile getiren Sonemel "Süper iletkenler ile insanın içini bire bir görüntülemek mümkün. Süper iletkenlerin hem sağlık da hem teşhiste çığır açacak" diye konuştu.

Yapay zeka alanındaki gelişmelere de değinen Sonemel şu bilgileri verdi: Bağlanabilirlik çok önemli. MR ve tomografi cihazı artık konuşacak. Dünyadaki en kıymetli veri insan verisi. Yapay zeka bu cihazlardan aldığı hasta verilerini işleyerek doktora sunuyor. Toplanan veriler ise merkezi havuzda tutuluyor. Hastaların kimliği kesinlikle saklanıyor. Bu veriler diğer hastalıkların da teşhis ve tedavisinde kullanılıyor. Boş yere tetkik yapılmasının da önüne geçiliyor. Siemens olarak yapay zeka alanında 600-700'ün üzerinden patente sahibiz. Ürünlerimizin yüzde 65 yapay zeka kullanılıyor. Sonemel, yazılım alanında da çalıştıklarını, Türkiye'de e-Nabız uygulamasına data sağladıklarını bildirdi.

HER GÜN 900 BİN KİŞİNİN HAYATINA DOKUNUYOR

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel görüntüleme sistemlerinde dünyanın lider firmalarından biri olduklarını belirterek "MR, tomografi, nükleer tıp, ultrason cihazları geliştiriyoruz. Anjiyo tarafında lideriz. Hasta doktorun ofisinden çıkıp geri döndüğünde, yani o aradaki bütün faaliyetleri kapsıyoruz. Türkiye'de her iki MR cihazından biri, her üç tomografi cihazından biri, her üç anjiyodan biri bize ait. Türkiye'de aktif olarak kullanılan 6 bin adet görüntüleme cihazımız var. Siemens'in girmediği bir hastane yok. Türkiye'deki şehir hastaneleri ile özel hastanelerinde varız. Avrupa'nın en büyük laboratuvarını Ankara Şehir Hastanesinde işletiyoruz. Sadece Ankara'da günde 180 bin test sonucu veriyoruz. Türkiye'de her gün 900 bin kişinin tıbbi görüntüleme ve laboratuvar testlerini yapıyoruz. Hastalığın doğru teşhis edilmesini sağlıyoruz" dedi.

ÖMER TEMÜR

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