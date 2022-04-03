Koronavirüs çeneyi bozdu

Kovid-19 salgınında yaşanan kapanmalar, acil vakalar dışında diş hekimliği uygulamalarını da sekteye uğrattı. Buna bireylerin ağız bakımına gereken özeni göstermemesi eklenince, diş ve diş eti rahatsızlıkları kaçınılmaz oldu. Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Katiboğlu, hastalık süreci ve sonrasında diş kayıpları, çene kemiklerinde erime gibi sorunların yaşandığını söyledi.

IMPLANTI DÜŞEN KOVID-19 GEÇİRMİŞ



Kovid-19 geçiren bireylerin ağız yoluyla bulaşan enfeksiyon bulgularına işaret eden Katiboğlu, "Bu kişilerdeki bulgular önemli oranda arttı. Bu artışın nedeni, virüse maruz kalan hastaların yaşadığı nefes alma güçlüğü, yüksek ateş, eklem ağrıları, tat duyusunda bozulmalar ve ağız sağlığı uygulamalarının ister istemez azatılması. Yapılan bir çalışmaya göre, salgında 122 implantasyon yapan bir hekimin hastalarının 5'inde erken dönemde implant kaybı olduğunu ve bu hastaların 4'ünün Kovid-19 geçirdiğini belirtiliyor" diye konuştu.

HASTANE MİKROBUNA AÇIĞIZ



Ağız boşluğunun solunum yolunda hastalık oluşturan mikroplar için önemli bir ortam olduğunu aktaran Prof. Katiboğlu, "Periodontal hastalıklar (Diş ve diş etini destekleyen dokularda oluşan iltihabi hastalığı) olan kişilerde, bir komplikasyon olarak hastane kökenli akciğer pnömonisi meydana gelebilir. Ayrıca, oral mikroplarının, yüksek riskli bireylerde alt solunum yollarına aspirasyonu ve akciğer enfeksiyonunu teşvik etmesi mümkün. Bu nedenle ağız hijyeninin iyileştirilmesi, solunum komplikasyonları riskini azaltacaktır" şeklinde konuştu.



VÜCUT OLUMSUZ ETKİLENDİ



Katiboğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19'un yol açtığı farklı sendromlara bakıldığında, ağız diş sağlığı ve diş hastalıklarına etken olarak sadece lokal nedenleri dikkate almak yanlış olur. Çalışmalar virüsün, immünolojik mekanizmalara ve vücudun bakterilere karşı savunma sistemine etki ettiğini ve kalsiyum, demir, magnezyum gibi birçok faktör olumsuz etkilendi. Ağız ve diş hastalıkları da kaçınılmaz oldu"



Aybike Eroğlu