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Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı, 3 ayda yüzde 158 arttı

Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması ve istihdam artışına katkı sunulması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı, üç ayda yüzde 158'lik artışla 159 binden 410 bine yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Nisan 2022 10:14
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Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı, 3 ayda yüzde 158 arttı

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezlerini yaygınlaştırmaya ve istihdam artışına katkı vermeye devam ediyor. Bu çerçevede 2021 yılı Aralık ayı sonunda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikler meyvesini vermeye başladı. Düzenleme sonrası mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı, yüzde 158'lik artışla 159 binden 410 bine yükseldi. Böylece 2022 yılı sonunda mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yüzde 41'ine ilk üç ayda ulaşılmış oldu.

Yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrenci, okurken aylık 1.275 lira civarında bir ücret alıyor. Üç yılın sonunda kalfa olanlar da 2.125 lira civarında ücret alıyor. Bu ücretlerin tamamı, devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca tüm öğrenciler, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor. Mezunların istihdam oranları da oldukça yüksek olup yaklaşık yüzde 88 civarında. Bu merkezlere kayıt yaptırmak için yaş sınırlaması olmaması da büyük avantaj oluşturuyor.

Öğrencilerin yüzde 54'ü 19 yaş ve üzeri

Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci artışı, ağırlıklı olarak 19 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluşuyor. 410 bin öğrencinin 222 bin 283'ü 19 yaş ve üzeri olduğu, yani yüzde 54'üne karşılık geldiği göz önüne alındığında yapılan düzenlemenin genç işsizliği azaltmada ne kadar etkili olacağı da açık bir şekilde görülebiliyor.

En fazla talep İstanbul, Gaziantep, Adana, Mersin ve Hatay'da

Mesleki eğitim merkezlerine en fazla talep, 30 bin 510 öğrencinin kayıtlı olduğu İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u 17 bin 413 öğrenci ile Gaziantep ve 17 bin 339 öğrenci ile Adana izledi. Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısına göre 16 bin 317 öğrenci ile Mersin dördüncü olurken 16 bin 154 öğrenci ile Hatay beşinci oldu.

En fazla talep güzellik ve saç bakım hizmetlerine

Mesleki eğitim merkezlerine talepte 71 bin 100 öğrenci ile güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı birinci, 60 bin 31 öğrenci ile motorlu araçlar teknolojisi ikinci ve 39 bin 479 öğrenci ile yiyecek-içecek hizmetleri üçüncü sırada yer aldı. Talepte 35 bin 249 öğrenci ile elektrik-elektronik teknolojisi dördüncü ve 29 bin 169 öğrenci ile moda tasarım teknolojisi beşinci sırada yer aldı.

Hedef 1 milyon öğrenci

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeler, mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde yeni bir dönem başlattı. İlk kez mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulmuş oldu. Bu, ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır. Mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu imkanları tanıtmak için kapsamlı bir çalışma başlattık. Kamu spotları hazırladık. Diğer taraftan 81 ilde yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ailelere mesleki eğitim konusunda rehberlik hizmeti sunuyor. İllerde sanayi ve ticaret odalarına, sektör temsilcilerine ve ailelere mesleki eğitim merkezlerini tanıtıyorlar. Özellikle OSB'lerin bu imkandan yararlanabilmesi için tüm OSB'lere mesleki eğitim merkezi kurduk. Tüm bu adımlar, hemen öğrenci sayılarına yansıdı. Üç ay gibi kısa sürede öğrenci sayısı, yüzde 158 arttı. Diğer taraftan bu artışın ağırlıklı olarak 19 yaş ve üzerinde gerçekleşmiş olması, yeni yaklaşımın genç işsizliği azaltmada ne kadar önemli olduğunu şimdiden göstermiştir. 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon vatandaşımızı mesleki eğitim merkezleri ile buluşturma hedefimiz var. Mesleki eğitim merkezleri, hem insan kaynağımızın niteliğini artıracak hem de özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli katkı sunacaktır. Bu sürece büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma ve 81 il yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

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