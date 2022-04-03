Vali Ümit açıkladı: Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?
Vali Ümit açıkladı: Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?
İcra sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
İcra sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Dışı okul içi fabrika: Üreterek öğreniyorlar
Dışı okul içi fabrika: Üreterek öğreniyorlar
Çocuk tesliminde yeni uygulama 11 ilde başlıyor
Çocuk tesliminde yeni uygulama 11 ilde başlıyor
Nisan ayında ekonomi gündemi yoğun
Nisan ayında ekonomi gündemi yoğun
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı, 3 ayda yüzde 158 arttı
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı, 3 ayda yüzde 158 arttı
Muhtar maaşlarını artıracak teklif bu hafta Genel Kurul'da
Muhtar maaşlarını artıracak teklif bu hafta Genel Kurul'da
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Vergi düzenlemesi inşaata nefes olacak
Vergi düzenlemesi inşaata nefes olacak
Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı
Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı
TMO Genel Müdürü: Ayçiçeği yağı ve bakliyat sorunu yok
TMO Genel Müdürü: Ayçiçeği yağı ve bakliyat sorunu yok
Ak Parti'de seçim hazırlığı başladı: İki şirketle görüşülüyor
Ak Parti'de seçim hazırlığı başladı: İki şirketle görüşülüyor
TÜBİTAK burslarında başarı ölçütleri kaldırıldı
TÜBİTAK burslarında başarı ölçütleri kaldırıldı
Ukraynalı müzakereci: Zelenskiy-Putin görüşmesi büyük ihtimalle Türkiye'de olacak
Ukraynalı müzakereci: Zelenskiy-Putin görüşmesi büyük ihtimalle Türkiye'de olacak
Bolu Dağı Tüneli ne zaman trafiğe açılacak?
Bolu Dağı Tüneli ne zaman trafiğe açılacak?
Erdoğan: Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk
Erdoğan: Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk
MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır
MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı
Erdoğan: Vicdansızlık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız
Erdoğan: Vicdansızlık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
Salgın süresince durdurulan Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı
Salgın süresince durdurulan Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı
Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı
Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı
EGM, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne ilişkin çalışma başlattı
EGM, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne ilişkin çalışma başlattı
Muğla'da 'ihaleye fesat karıştırma' dan 3 şüpheli tutuklandı
Muğla'da 'ihaleye fesat karıştırma' dan 3 şüpheli tutuklandı
Gökçek: Kaşıkla topluyor, bürokrasi ihanet edip kürekle dağıtıyor
Gökçek: Kaşıkla topluyor, bürokrasi ihanet edip kürekle dağıtıyor
İçişleri genelge gönderdi: 5 milyon erkeğe 'kadına şiddetle mücadele' eğitimi
İçişleri genelge gönderdi: 5 milyon erkeğe 'kadına şiddetle mücadele' eğitimi
Bankalardan kredi kullanacaklar için yeni dönem başladı
Bankalardan kredi kullanacaklar için yeni dönem başladı
Benzine 70 kuruş indirim fiyatlara yansıdı
Benzine 70 kuruş indirim fiyatlara yansıdı
Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Dışı okul içi fabrika: Üreterek öğreniyorlar

Edirne'de fabrika gibi çalışan okul atölyesi, ürettiği okul sıralarını Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Nisan 2022 11:54
Yazdır
Dışı okul içi fabrika: Üreterek öğreniyorlar

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde eTwinning ve AB projeleri ile Uzunköprü'yü ülke dışında temsil eden Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, adeta bir fabrika gibi çalışan üretim hamlesi ile de adından söz ettiriyor.

Okulun Metal Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri ve Kimya Teknolojileri bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle okul atölyelerinde ürettikleri ürünlerin satışını yaparak ekonomiye sağlamayı amaçlıyor.

Okulda aldıkları teorik eğitimin yanı sıra 2020 yılında faaliyete geçen Döner Sermaye İşletmeleriyle üretime başlayan öğrenciler, ürettikleri ürünler ile öğrendiklerini pratiğe dökerken satıştan elde edilen gelirden ise paylarını alıyor. Öğrenciler başta ortaokul ve liselerde kullanılmak üzere sıra ve öğretmen masası üretimi yaparken, dezenfektan standı, yüz siperliği, hareketli stantlar, masalar, banklar, kamelyalar ve piknik mobilyaları üreterek ekonomiye katlı sağlıyorlar.

Sıralar bakanlığın belirlediği okullara gidecek

Öğrenciler tarafından üretilen okul sıraları, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Araçları Yapım Merkezi tarafından belirlenen eğitim kurumlarına gönderilerek, Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği çerçevesinde gelir elde edilecek. Böylelikle bakanlık bütçesi iç kaynaklar içerisine aktarılarak, tasarruf edilmiş olacak.

"Hayata hazırlanıyoruz"

Okulda öğrendiklerini üretim hattında pratiğe dökerek tecrübe kazandıklarını ifade eden öğrenciler, "Öğretmenlerimizin bizleri teşvik etmesiyle başladığımız üretim ile mezuniyet öncesi tecrübe kazanarak iş hayatına hazırlanıyoruz. Bunun yanında, ülkemizin kaynaklarının verimli kullanılması adına ekonomiye de katkı sağlamış olmaktan dolayı mutluyuz. Ülkemiz için bir şeyler yapmak bize gurur veriyor" ifadelerini kullandılar.

"Kalifiye elaman yetiştiriyoruz"

Metal İşleri Atölye Şefi Tolga Dikbasan, "29 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Bu süreçte verdiğimiz eğitimde, sanayi sektörüyle işbirliği çerçevesinde kalifiye işgücü yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz burada aldıkları eğitimin yanı sıra atölyede daha verimli hale geliyorlar. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığımıza sıralar üretmekteyiz. İlk etapta 2500 kapasiteli bir iş aldık, öğrencilerimiz ile bu iş yapmaktayız ve devamı gelecek" dedi

"Öğrencilerimize rehberlik ediyoruz"

Öğrencileri hayatın her alanına hazırlayarak onlara rehberlik ettiklerini ifade eden Metal Teknolojisi Alan Şefi Sadi Keremitçi, "Öğrenci sıra ve masası, öğretmen sıra ve sandalyesi üretiyoruz. Bu ürünler Milli Eğitim Bakanlığımızın ders araç ve gereçleri tedarikleri çerçeevsinde üretiliyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu işlerin karşılığında belirli bir ücret almaktadır. Ayrıca ülke ekonomisine katkı sağlayarak, üretmiş oldukları ürünler ile kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Farklı alanlarda da üretim yapacağız"

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mesut Kaya, "Meslek Lisesi, üretmek zorundadır. Öğrenciler okurken, aynı zamanda üreterek pratik kazanmalıdır, üretimin hazzını almalıdır. Bu amaçla üretime başladık. Okulumuzun 1999 yılında kapanan döner sermaye işletmesini pandemi döneminde yeniden açarak 2020 yılında üretime geçtik. Ürettiğimiz ürünleri Milli Eğitim Bakanlığımızın Ders Araçları Yapım Merkezi adına üretiyoruz. Ders Araçları Yapım Merkezi'nin uygun gördüğü eğitim kurumlarına ürettiğimiz ürünleri göndermekteyiz. Örneğin, Balıkesir'e bir parti sıra gönderdik. Elimizde hazır bulunan 2500 sıramız ise yerlerini, gidecekleri okulları beklemekte. Şu anda üretim hattımızda 4 öğretmenimiz ve 16 öğrencimiz çalışıyor. Buradan elde edilen gelirin, yüzde otuzu öğrencilerimize aktarılıyor. Okulumuzda üretime kesintisiz devam etmek istiyoruz. Çevremizden, vatandaşlarımızdan ve okullarımızdan gelecek talepler doğrultusunda farklı ürünler imal edeceğiz. Pandemi döneminde Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencilerimiz ile üç boyutlu yazıcıda yüz siperliği ürettik. Bu siperlikleri Uzunköprü ve Meriç ilçemizdeki hastanelere ve sağlık personelimize gönderdik. Çevremizden yaz aylarında kamelya, bahçe mobilyaları, bank, piknik masaları gibi talepler geliyor. Bugüne kadar elliye yakın kamelya, otuz kadar piknik masası ürettik. Uzunköprü Belediyesi ile görüşme halindeyiz. Şehrimizdeki çöp konteynerlerinin de üretimini yapmak istiyoruz. Pandemi döneminde ayaklı dezenfektan aparatı talebi aldık. Hatta Edirne bölgesinin neredeyse tamamına yetecek dezenfektan aparatı üreterek bu ihtiyaca cevap verdik. Kimya Bölümümüzde ise dezenfektan ve diğer temizlik malzemelerini üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Gönüllü öğrenciler okulun mutfağında ihtiyaç sahiplerine iftar için yemek pişiriyor
Gönüllü öğrenciler okulun mutfağında ihtiyaç sahiplerine iftar için yemek pişiriyor
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı, 3 ayda yüzde 158 arttı
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı, 3 ayda yüzde 158 arttı
Vergi düzenlemesi inşaata nefes olacak
Vergi düzenlemesi inşaata nefes olacak
Kıtlık ve zamlar bile durduramadı! Bu zamanda bu ne israf
Kıtlık ve zamlar bile durduramadı! Bu zamanda bu ne israf
İstanbul Üniversitesi öğrencileri ramazan hilalini gözlemledi
İstanbul Üniversitesi öğrencileri ramazan hilalini gözlemledi
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı

Bu Habere Tepkiniz

EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

5510 Sayılı Kanunda bulunan engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması kuralları bu yazıda açıklanacaktır
Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?

Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?

5434 ve 5510'a tabi olanlar arasında farklılık var mıdır?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin 8/24 çalışma sistemine geçmesini istedi
Danıştay hafif disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi

Danıştay hafif disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi

Danıştay 8. Dairesi, .. Rehabilitasyon Merkezinde psikolog olarak görev yapan davacının 657 sayılı Kanun'un 125/D-f maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili açılan davada bir alt disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi.
5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.
Anayasa Mahkemesi FETÖ'den atılan 1416'lara ilişkin kararını verdi

Anayasa Mahkemesi FETÖ'den atılan 1416'lara ilişkin kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesi ile öğrencilikle veya mecburi hizmetle yükümlü bulundukları süre içerisinde kadrolarıyla ilişiği kesilenler hakkında 1416 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı hükmüne ilişkin kararını verdi.
Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi alımlarında ek koşul-özel koşul krizi derinleşiyor!
MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama

MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama

Ödülde il kotasına takılanlar gelecek yıla aktarılacak
CB, iç denetçi kadro ihdasında belirsizliği gidermeli!

CB, iç denetçi kadro ihdasında belirsizliği gidermeli!

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından kurumlara İç Denetçi kadrosu verilmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı tarafından kadro ihdası yapılmadığı için atama yapılamıyor!
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 15 Nisan 2022.
Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 Nisan 2022.
Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i topa tuttu

Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i topa tuttu

Nusret ve CZN Burak'ı hedef alan Tatlıses, iki ünlü aşçının kendisi sayesinde ünlü olduklarını söyledi. Tatlıses, "Ne yağları yağ, ne isotları isot. Millete çamur yediriyorlar" dedi.