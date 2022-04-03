Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde laboratuvar bölümünde memur olan İbrahim Aktaş (50), evinin önündeki parkta 2 grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Olay, önceki gün Keçiören ilçesine bağlı Esertepe Mahallesi'ndeki parkta meydana
geldi. Burada kavga eden husumetli 2 grup, pala, demir levye, sopa ve bıçaklarla
birbirine girdi. Parkta oturan Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim
Araştırma Hastanesi'nde laboratuvar bölümünde memur olan İbrahim Aktaş ise kavgayı
ayırmak istedi.
Ancak kalabalığın arasında kalan Aktaş, fenalaşarak yere yığıldı. Aktaş'ı fark
eden taraflar ayrılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Ekipler,
Aktaş'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirledi. Kavgada ise 3 kişi
hafif yaralandı.
Ancak kalabalığın arasında kalan Aktaş, fenalaşarak yere yığıldı. Aktaş'ı fark
eden taraflar ayrılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Ekipler,
Aktaş'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirledi. Kavgada ise 3 kişi
hafif yaralandı.
'TÜM MAHALLELİNİN AMCASIYDI'
İbrahim Aktaş'ın yeğeni Cihan Aktaş, mahalleden arkadaş olan 5 gencin parkta
saldırıya uğradığını belirterek, "30 kişilik grubun saldırısına uğruyorlar.
Çocukları sopalarla, demirlerle dövmüşler.
O sırada benim de amcam parkta oturuyor. Olayı ayırmak ve sakinleştirmek isteyince
kendisi fenalaşmış ve kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş. Amcam, tüm mahallelinin
amcasıydı, herkes ona 'İbrahim amca' diye seslenirdi" dedi.
Kavganın 15 gün önce yaşanan bir kavganın devamı olduğunu söyleyen Aktaş, "Onların
bir akrabaları, ayağından bıçaklanmış. Daha sonra o olayda şüpheli kişi, serbest
kalmış. Onlar da parkta, ayağından bıçaklanan akrabalarını hastaneye götüren
çocuğu görüyorlar ve onun bıçakladığını düşünüp saldırıyorlar" diye konuştu.