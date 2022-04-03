İmran öğretmen ve öğrencilerinin iyilik yolculuğu yaşlı ve engellilerin yüzünü güldürüyor

İmran Ayhan, 2 yıl önce Felsefe Kulübündeki 5 öğrencisiyle "Gölgesinde dinlendiğimiz çınarlarımız, yalnız değilsiniz, biz de varız" projesini hayata geçirdi.

Kendilerinin ve Menteşe Belediyesinin tespit ettiği yardıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine giden Ayhan ve öğrencileri, bu kişilerin temizlik, kişisel bakım ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle ilk yıl ilerlemeyen proje, ikinci yılında çığ gibi büyüdü. Önce tüm okul, ardından da üniversite öğrencileri projeye dahil oldu.

İlk başta İmran öğretmen ve öğrencilerin harçlıklarıyla aldıkları temizlik maddelerini ise hayırsever vatandaşlar karşılamaya başladı.

Felsefe öğretmeni İmran Ayhan, AA muhabirine, projeye 2020 yılında başlattıklarını ancak salgın nedeniyle ilerletemediklerini söyledi.

2021'de aktif olarak bu görevi yerine getirmeye başladıklarını belirten Ayhan, medyada gençlikle ilgili kötü örnekler olduğunu gördüklerini ama iyi örnekleri de halka göstermek istediklerini dile getirdi.

Ayhan, gençlerin büyük bölümünün erdem ve vicdan sahibi olduğunu, geçmiş değerlerine sahip çıktığını ve yaşlıları başlarının tacı ettiğini gördüğüne dikkati çekerek, katılımın okul dışından da olmaya başladığını, maddi, manevi ve fiziksel olarak destek vermek isteyenlerin çıktığını anlattı.

Projeye Felsefe Kulübü öğrencileri ile başladıklarına işaret eden Ayhan, "Kulüp öğrencilerimizden gönüllü olanları seçtik. Yani gölgelerinde dinlendiğimiz çınarlarımıza neler yapabiliriz diye düşündük. Yaşlılarımızdan alacağımız çok şeyler olduğunu, onların geçmişten bize aktarabilecekleri değerler, anılar olduğunu biliyorduk. Biz de öğrencilerimizle onların kişisel bakımlarını, ev temizliğini, market, pazar alışverişlerini yapmak ve onlarla sohbet etmek istedik." diye konuştu.

Ayhan, projenin temizlik maddeleri, çay ve pasta ikramı gibi malzemelerin finansmanını ilk başta kendisinin ve öğrencilerin küçük katkılarıyla sağladıklarını, daha sonra ise çığ gibi büyüdüklerini vurguladı.

Daha sonra tüm okul öğrencilerinin bu projeye dahil olmak istediğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden de destek gelmeye başladı. Paylaşımların ardından halktan da destek geldi. İlk başta 5 kişiyle başlattığımız projede, şu anda çok yüksek katılımla her hafta bir yaşlımızı veya engellimizi evinde ziyaret ediyoruz. Projeye dahil olmayan birçok öğrencimiz de 'Ben de geleyim.' diye sıraya girdi. Yani özgürlüğü olan her bireyin sorumluluğu olduğunu, bu sorumlulukları çevresel bilinç içerisinde yerine getirmeyi görev olarak benimsetmek istedik. Gerçekten bunu görev olarak değil, canıgönülden yapıyorlar. Biz, gençlerimizden verdiğimizden daha fazlasını almaya başladık."

Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Rüveyda Uluş da öğretmeni projeden bahsettiğinde çok istekli olduğunu, böyle yardımların çok gerekli olduğunu ifade etti.

Gençlere böyle projelerin aşılanması gerektiğini düşündüğünü aktaran Uluş, "İyi ki bu projedeyim, iyi ki de şu an buradayım. Hocamla ve arkadaşlarımla beraber kimsesiz, yalnız ve yardıma muhtaç kişilerin, nenelerimizin, dedelerimizin yanına gidiyoruz. Bu bana çok büyük gurur ve mutluluk veriyor." dedi.

- 89 yaşındaki Feriştah nineden gençlere hayır duası

Orhaniye Mahallesi'nde zihinsel engelli oğluyla yaşayan 89 yaşındaki Feriştah Sarı ise öğrencilerin evinde temizlik yaptığını, camları ve yerleri sildiğini, kirlileri toplayıp eşyaları temizlediğini anlatarak, "Allah bin kere razı olsun. Emekliliğinizi göstersin, gençliğinize bağışlasın. Güç, kuvvet, sağlık versin." diye dua etti.

Sarı, gençliğinin orak tarlalarında geçtiğini, çapa yaptığını, çift sürdüğünü belirterek, gençlere, "Birbirinizin kalbini kırmayın, incitmeyin. Bugün varsak, yarın yokuz. Anamız, babamız gitti. Biz de gideceğiz." nasihatinde bulundu.

Öğrenci ve öğretmenlerin yaptığı çalışmanın önemine vurgu yapan Sarı, projede emeği geçenlere teşekkür etti.