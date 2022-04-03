Köstebek yuvası değil, şehrin merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) tarafından yaklaşık 1 sene önce başlatılan altyapı çalışmaları sırasında bozulan yollar, üzerinden mevsimler geçmesine rağmen asfaltlanmadı. Vatandaşlar kış aylarında çamur içinde, havaların ısınması ile de toz içinde yürümek zorunda kaldı. Bozuk yollar sebebiyle otomobiller de sık sık hasar görüp sanayinin yolunu tutuyor.

"Mağduriyet yaşıyoruz"

Mahallenin 1 seneyi aşkın süredir bu şekilde olduğunu ifade eden Mehmet Tekin, "Altyapı çalışması yapıldı ama çok mağduriyet yaşadık. Tozdan topraktan pencerelerimizi, kapılarımızı açamaz duruma geldik. Yağmur yağınca da çamurdan dolayı zor anlar yaşıyoruz. Uzun süredir mahallemiz toz, toprak ve çamur içinde. Yollar kazılıyor çukur oluşuyor ama doldurulmuyor, araçlarımızı çekemiyoruz. Bu çalışmalar yüzünden çok fazla mağduriyet yaşadık, çünkü çalışmalar çok uzun sürdü. Çalışanlara 'Bizi bu pislikten kurtarın' diyorduk ama işçilerin de ne zaman biteceğiyle ilgili bir bilgisi yok. Örneğin bugün çalışıyorlar, diğer gün yağmur yağınca 15 gün ara veriliyor. Yol yapım çalışması bu süreçte uzuyor. Evimizin içi hep çamur, toz toprak. Arkadaşlar da çalışıyordur ancak bizim gözümüzde bu iş uzadı. Körfez ilçesinin çoğu mahallesinde kazı çalışması var. Arabamı buraya park ediyorum ancak her tarafta kazı çalışması olduğu için yola çıkamıyorum. Çok mağduriyet yaşıyoruz. Arabalarımız neredeyse kırılacak dereceye geldi. Sorumlular bu işlerin üzerinde biraz daha durup kontrol etselerdi bu süreç bu kadar uzun sürmezdi" dedi.

"Sıkıntıların bitmesini bekliyoruz"

Uzun süredir çalışmaların sürdüğünü ancak bir türlü tamamlanamadığını söyleyen Erkan Yorulmaz ise, "Geçen yılın sonbahar mevsiminde bu çalışmalar başladı. Uzun süredir altyapı çalışmaları ile uğraşılıyor fakat hala çalışmalar bitmedi. Buralar hep tümsek, araçlarımızla geçerken sürekli aracımızı kontrol ediyoruz. Sadece bu mahalle değil, arka mahalleler de bu durumda. Sıkıntıların bitmesini bekliyoruz. En yakın zamanda biteceğini söylüyorlar ama bu zaman hangi zaman bunu biz de bilemiyoruz. Yaz geldi, camımızı açmak isteyeceğiz ancak her yer toz toprak. Kışın zaten sıkıntı çektik, böyle devam ederse yazın da sıkıntı çekmiş olacağız" diye konuştu.