Bilge ve oğlu, eşinin intiharını engellerken ölmüş

Olay, Susurluk ilçesi kırsal Kurucuk Mahallesi'nde dün meydana geldi. Hayvan besiciliği yapan Fatih Akça, üst katında oturup alt katında keçileri beslediği evinde saat 16.00 sıralarında eşi Bilge Akça ile tartıştı. Uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan Fatih Akça, iddiaya göre tabanca ile intihara kalkıştı.



Eşi engel olmaya çalıştı. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar Bilge Akça ile oğlu Muhammet Tahir'e isabet etti. Anne ve oğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Fatih Akça bu kez tüfekle intihara kalkıştı. Kızı E.A. engel olmaya çalışınca tüfekten çıkan saçmalar ikisine isabet etti. Hayati tehlikeleri bulunmayan kollarından yaralı baba ile kızı Susurluk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma, olay sırasında evden kaçtığı belirtilen çiftin oğulları A.A.'yı (8) bularak yakınlarına teslim etti. Cesetler, savcının talimatıyla Susurluk İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



'BİRKAÇ AY ÖNCE BACAĞIMDAN VURULDUM'



Olay günü uyuşturucu kullandığı öne sürülen Fatih Akça, jandarmaya verdiği ifadesinde, "Ben birkaç ay önce bacağımdan vurulmuştum. Doktorlar ameliyatla bacağıma platin koymuşlardı. Rahat hareket edemiyordum. Eve gelip intihar edecektim. Tabancamı çıkardım. Eşim silahı görünce, 'Beni mi vuracaksın' dedi.



Canıma kıyacağımı söyleyince tabancayı almak istedi. Yaşanan arbede sırasında ateş alan silahtan çıkan iki kurşun Bilge ve oğlumun ölümüne neden oldu. Daha sonra ayağımdaki platin nedeniyle yere düşen tabancayı alamayınca tüfekle canıma kıymak istedim. Bu kez kızım bana engel olmak istedi. Silah bir kez daha ateş alınca saçmalar ikimizin yaralanmasına yol açtı" dedi.



'ENGEL OLMAK İSTEDİM'



Hastanede psikolog eşliğinde ifadesi alınan E.A. ise, "Eve gelen babam annem ile tartıştı. Bu sırada annem, babamın elindeki tabancayı almaya çalışıyordu. Silah iki el ateş aldı. Kurşunların isabet ettiği annem ile kardeşim Muhammet Tahir kanlar içersinde kaldı. Yere düşüp, öldüler. Yere düşen tabancayı alamayan babam bu kez tüfeği aldı. Ben engel olmak istedim. Pompalı tüfek ateş alınca ikimiz yaralandık" dedi.

EŞİNE ŞİDDET UYGULAMIŞ



Bu arada Fatih Akça'nın daha önce şiddet uyguladığı için eşi Bilge Akça'nın şikayeti üzerine tutuklanıp 4 ay cezaevinde yattığı, daha sonra tahliye olunca yakınlarının devreye girmesiyle barıştıkları öğrenildi. Bilge Akça ie oğlunun bugün Susurluk'ta toprağa verilmesi bekleniyor.