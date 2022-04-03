Görme engelli öğretmenlerine basketbol atmayı öğrettiler

Derince ilçesinde bulunan Melikşah Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan görme engelli Dilek Karaca, okul bahçesinde çocuklar ile basketbol oynadı. Öğrenciler, görme engelli öğretmenlerine ne yapması gerektiğini tek tek anlattı. Öğrencilerinin söylediklerini yapan öğretmen Dilek Karaca, iki atışında da topu potadan geçirmeyi başardı. Öğrencileri ise öğretmenlerini alkışladı. Hem öğrencilerin hem de görme engelli öğretmenin mutluluğu çekilen videoya yansıdı.