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10 yaşındaki Muhammed, yatağında ölü bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sahura kalktıktan sonra uyuyan Muhammed Durmuş (10), yatağında ölü bulundu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 03 Nisan 2022 15:28
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10 yaşındaki Muhammed, yatağında ölü bulundu

Olay, Körfez ilçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

Turan ve Himail Durmuş çifti ile 3 çocukları sahur yaptıktan sonra uyudu. Sabah uyanan çift, Muhammed'i yataklarında hareketsiz buldu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Muhammed Durmuş'un cenazesi, otopsi için Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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