Şanlıurfa'da otel inşaatında çıkan yangında bekçi öldü
Şanlıurfa'da bir otel inşaatında çıkan yangında bekçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Nisan 2022 15:55
Merkez Eyyübiye ilçesinde yapımı devam eden bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale etmek isteyen bekçi İ.Ç, (55) merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Ekipler, yangının sönmesinin ardından bekçinin cesedine ulaştı.
Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız