Başkent'te fırtına zor anlar yaşattı

Ankara genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, özellikle batı ve güneybatı ilçelerde yer yer fırtınaya dönüştü. Polatlı ilçesinde gün içerisinde şiddetli rüzgar başladı. Fırtınada bazı ağaçlar devrilirken, bazı tabelalar da yerlerinden söküldü.

Ankara Valiliği, 1 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada,

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 2 Nisan Cumartesi günü güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın kuvvetli, 3 Nisan Pazar günü de batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın rüzgar ve fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, mağduriyetler yaşanmaması açısından önem arz etmektedir" ifadeleri ile vatandaşları uyarmıştı.