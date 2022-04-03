Şahinbey Belediyesinden ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere 80 milyonluk yardım

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi aldığı karar doğrultusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yardımlarıyla ilçede belirlediği 40 bin aileye 80 milyon lira destek dağıtımına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlara imkanları çerçevesinde destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

"Ramazan ayında paylaşmak güzeldir" sloganıyla bu ramazanda da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını aktaran Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın değişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak nakdi yardım desteği sağladık. Kiralarını, borçlarını, faturalını ödemeleri ve dilediği gibi alışveriş yapabilmeleri için 40 bin ailemize 80 milyon lira nakdi destek sağlıyoruz. Ramazan ayında birlik ve beraberlik ruhunu idrak ettiğimiz şu günlerde günlük 10 bin vatandaşımıza iftar paylaşımında da bulunuyoruz."