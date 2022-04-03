Bakan Koca'dan Güldür Güldür ekibine teşekkür

Güldür Güldür Show'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ulusa seslenişi taklit edildi. Skeçte, "Kıymetli vatandaşlar, koronavirüsüydü Delta varyantıydı, Omicron varyantıydı derken başlayan bu zombi salgını ve hemen sonrasında gelen Zomicron varyantı bizlere çok açık ve net olarak gösterdi ki benim bu çilem bitmeyecek. Bu gelişmeler doğrultusunda, kurul toplantısında bazı önlemleri hafifletme, bazı önlemleri kaldırma kararı aldık. Şimsi size yeni normal için aldığımız kararları açıklıyorum" ifadeleri yer aldı.

Bakan Koca, skecin o bölümünü paylaşarak, "Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler." notunu düştü.