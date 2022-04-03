Camiye giden imam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Antalya'da Kuran-ı Kerim dersi vermek için bisikletle camiye gittiği belirtilen imam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Nisan 2022 20:56
E.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Antalya-Kemer Karayolu Palmiye Kavşağı'nda kontrolden çıkarak Ali Rıza Tokgöz'ün kullandığı bisiklete çarptı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tokgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Tokgöz'ün cenazesi, incelemenin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Göynük Mahallesi'ndeki Tevhit Camisi'nin imam hatibi olduğu öğrenilen Tokgöz'ün Kuran-ı Kerim dersi vermek için bisikleti ile camiye gittiği öğrenildi.
Tokgöz'ün cenazesinin Konya'nın Sarayönü ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız