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Rusya: Türkiye'nin girişimiyle Mariupol'den tahliyeler için koridor açıyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Türkiye'nin girişimiyle 4 Nisan sabahı Mariupol'den sivillerin kurtarılması için yeniden insani koridor açacaklarını belirterek, "Ukraynalı yetkililerin ateşkesin sağlanması yükümlülüklerini harfiyen yerine getirmelerini sağlamak için Türk meslektaşlarımızın desteğine güveniyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Nisan 2022 23:26
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Mizintsev, Ukrayna'daki insani yardım koridorları ve sivillerin tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, sivillerin ve yabancı vatandaşların çatışma bölgelerinden tahliyeleri konusu üzerine sistematik ve koordineli çalışmalar yürüttüğünü belirten Mizintsev, her gün Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Harkiv ve Mariupol yönlerinde insani yardım koridorlarını açtıklarını dile getirdi.

Ukrayna tarafının gün içinde Zaporijya ve Donetsk yönlerinde yedi koridor açtığını açıkladığını ancak bu koridorların hiçbirinin Rusya tarafına olmadığına işaret eden Mizintsev, Rus tarafının Ukrayna tarafından ilan edilenler dahil tüm güzergahlarda ateşkese uyduğunu belirtti.

Rusya'nın yabancı devletlerden ve uluslararası kuruluşlardan gelen tüm olumlu insani girişimleri memnuniyetle karşıladığını ve hızlı bir şekilde cevap verdiğini kaydeden Mizintsev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 31 Mart'ta, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 3 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den istekleri sonucunda Rus tarafının Mariupol'den Berdyansk şehrine sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesi için tüm gereken koşulları sağladığını aktardı.

Mizintsev, ayrıca Kırım veya Zaporijya yönlerine ve seçilen deniz yolu güzergahları için de gerekenin yapıldığını ifade etti.

Buna rağmen Ukrayna tarafının bu yönlerde hazırlanan insani yardım operasyonunu silahlı saldırılarla kesintiye uğrattığını savunan Mizintsev, Türkiye, Fransa ve Almanya yönetimi tarafından girişimi başlatılan, Rusya tarafından tamamen desteklenen insani yardım operasyonunun Kiev yönetimi tarafından kaba bir şekilde yok sayıldığını öne sürdü.

- Tahliyeler için Berdyansk limanı da kullanılacak

Rusya'nın, Türkiye'nin girişimiyle 4 Nisan'da saat 6.00 itibarıyla Mariupol'den sivillerin ve yabancı vatandaşların kurtarılması için yeniden insani koridor açacağını duyuran Mizintsev, ayrıca tahliyeye dahil olan gemilerin uluslararası deniz hukuku normlarına uygun olarak Berdyansk limanına girişini ve çıkışını sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Bu insani operasyonun başarısının sadece Ukrayna tarafına bağlı olduğunu kaydeden Mizintsev, bölgedeki milliyetçi oluşumlara ait silahlı güçlerin aslında Kiev'e bağlı olmaması nedeniyle ilan edilen insani koridorları sürekli bombaladığını dile getirdi.

Ukrayna tarafının, sivillerin tahliyesi konusunda yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunan Mizintsev, "İnsani koridor oluşturma ve vatandaşları Mariupol yönünde tahliye etme operasyonu sırasında Ukraynalı yetkililerin ateşkesin sağlanması yükümlülüklerini harfiyen yerine getirmelerini sağlamak için Türk meslektaşlarımızın desteğine güveniyoruz." diye konuştu.

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