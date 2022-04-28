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Soru ve cevaplarla; başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlar çeşitli belgelerle ödüllendirilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 28 Nisan 2022 00:01
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Soru ve cevaplarla; başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül

BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜLLERİN KANUNİ DAYANAĞI NEDİR?

Kamu personelinin ödüllendirilmesine ilişkin mevzuatın kaynağı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi Ve Ödül" başlıklı 122. maddesinde yer almaktadır

İşte o madde;

"BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL MADDE 122-

Görevli Oldukları Kurumlarda Olağanüstü Gayret Ve Çalışmaları İle Emsallerine Göre Başarılı Görev Yapmak Suretiyle; Kamu Kaynağında Önemli Ölçüde Tasarruf Sağlanmasında, Kamu Zararının Oluşmasının Önlenmesinde Ve Önlenemez Kamu Zararlarının Önemli Ölçüde Azaltılmasında, Kamusal Fayda Ve Gelirlerin Beklenenin Üzerinde Artırılmasında Veya Sunulan Hizmetlerin Etkinlik Ve Kalitesinin Yükseltilmesinde Somut Olaylara Ve Verilere Dayalı Olarak Katkı Sağladıkları Tespit Edilen Memurlara, Merkezde Bağlı Veya İlgili Bakan, İllerde Valiler, İlçelerde Kaymakamlar Tarafından Başarı Belgesi Verilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde (Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Hariç) Görevli Devlet Memurları İçin Milli Savunma Bakanı Bu Yetkisini Devredebilir. Üç Defa Başarı Belgesi Alanlara Üstün Başarı Belgesi Verilir.

Üstün Başarı Belgesi Verilenlere, Merkezde Bağlı Veya İlgili Bakan Ve İllerde Valiler Tarafından Uygun Görülmesi Halinde En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (Ek Gösterge Dahil) % 200'üne Kadar Ödül Verilebilir.

Bu Maddeye Göre Bir Mali Yıl İçinde Ödüllendirileceklerin Sayısı, Kurumun Yılbaşındaki Dolu Kadro Mevcudunun Binde Onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kadroları İçin Binde Yirmisinden Fazla Olamaz. Yıl İçinde Ödüllendirilen Personel Sayısı Kurumlarınca İzleyen Yılın Ocak Ayı Sonuna Kadar Devlet Personel Başkanlığına Bildirilir.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları Yürütmekte Oldukları Hizmetlerin Özelliklerini Göz Önünde Bulundurarak Memurlarının Başarı, Verimlilik Ve Gayretlerini Ölçmek Üzere, Devlet Personel Başkanlığının Uygun Görüşü Alınmak Kaydıyla, Değerlendirme Ölçütleri Belirleyebilir"

Bu Kanuna dayanarak, Mart 2013 tarihli ve 2666 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge yürürlüğe girmiştir. Bu yönergede sonraki yıllarda değişiklikler yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin son hali için tıklayınız.

BAŞARI BELGESİ NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi Ve Ödül" başlıklı 122. maddesi 1. fıkrasındaki; "Görevli Oldukları Kurumlarda Olağanüstü Gayret Ve Çalışmaları İle Emsallerine Göre Başarılı Görev Yapmak Suretiyle; Kamu Kaynağında Önemli Ölçüde Tasarruf Sağlanmasında, Kamu Zararının Oluşmasının Önlenmesinde Ve Önlenemez Kamu Zararlarının Önemli Ölçüde Azaltılmasında, Kamusal Fayda Ve Gelirlerin Beklenenin Üzerinde Artırılmasında Veya Sunulan Hizmetlerin Etkinlik Ve Kalitesinin Yükseltilmesinde Somut Olaylara Ve Verilere Dayalı Olarak Katkı Sağladıkları Tespit Edilen Memurlara Başarı Belgesi Verilebilir." hükümleri ayrıca Yönergenin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi (d) fıkrasında; "Olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle, kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkililik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilenlere verilebilen belgeyi ifade eder" şeklinde Başarı Belgesi tanımlanmıştır.

BAŞARI BELGESİ KİMLERE VERİLEBİLİR?

Yönergenin "Başarı Belgesi verilebilecek personel" başlıklı 5. maddesindeki; "(1) Başarı Belgesi, olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle;

KAPAT [X]

a) Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında,

b) Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde veya önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında,

c) Kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkililik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları denetimlerde veya disiplin amirleri ile Başarı Belgesi vermeye yetkili makamlarca tespit edilen personele verilebilir." hükümlerindeki kriterleri yerine getirenlere verilmektedir.

BAŞARI BELGESİNİ KİMLER VEREBİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi Ve Ödül" başlıklı 122. maddesi 1. fıkrasındaki; "İllerde Valiler, İlçelerde Kaymakamlar Tarafından Başarı Belgesi Verilebilir." hükümleri ayrıca Yönergenin "Başarı Belgesi verecek makamlar" başlıklı 8. maddesindeki; "Başarı Belgesi, bakanlık personeline (Merkez, Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı) Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilebilir." hükümleriyle İllerde Valiler, İlçelerde Kaymakamlar Tarafından Başarı Belgesi verilebilir.

İşte Başarı Belgesi;

BAŞARI BELGESİ NE İŞE YARAR, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ NEDİR?

Yönergenin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi (e) fıkrasındaki; "e) Üstün Başarı Belgesi: Üç defa Başarı Belgesi alanlara verilen belgeyi ifade eder." hükümlerine ve Yönergenin "Üstün Başarı Belgesi verilecek personel" başlıklı 6. maddesindeki; "(1) Üstün Başarı belgesi, üç defa başarı belgesi alan personele verilir." hükümlerine göre üç defa Başarı Belgesi alınması, Üstün Başarı Belgesi alınmasına vesile olmaktadır.

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİNİ KİMLER VERİR?

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 14.03.2022 Tarih ve 45651686 sayılı görüş yazısı bulunmaktadır.

İşte o görüş yazısı;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi Ve Ödül" başlıklı 122. maddesi 1. fıkrasındaki; "Üç Defa Başarı Belgesi Alanlara Üstün Başarı Belgesi Verilir."hükümleri ayrıca Yönergenin "Üstün Başarı Belgesi verecek makamlar" başlıklı 9.madesindeki; "(1) Üstün Başarı Belgesi, merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilir." hükümleriyle İllerde Valiler, İlçelerde Kaymakamlar Tarafından Üstün Başarı Belgesi verilir.

İşte Üstün Başarı Belgesi;

BAŞARI BELGESİNİN MADDİ BİR KATKISI VAR MIDIR, ÖDÜL BELGESİ NEDİR?

Yönergenin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi (f) fıkrasındaki; "f) Ödül: Üstün Başarı Belgesi verilenlere en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200'üne kadar yapılabilecek ödemeyi, ifade eder." hükümlerine göre üç defa Başarı Belgesi alınması sonrasında Üstün Başarı Belgesi alanlara maddi bir kazanım sağlar.

Aynı yönergenin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi (g) fıkrasında; "Ödül alanlara verilen belgeyi" şeklinde Ödül Belgesi tanımlanmıştır.

ÖDÜL BELGESİ KİMLERE VERİLEBİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi Ve Ödül" başlıklı 122. maddesi 2. fıkrasındaki; "Üstün Başarı Belgesi Verilenlere, Merkezde Bağlı Veya İlgili Bakan Ve İllerde Valiler Tarafından Uygun Görülmesi Halinde En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (Ek Gösterge Dahil) % 200'üne Kadar Ödül Verilebilir." hükümleri ayrıca Yönergenin "Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar "başlıklı 11.madesindeki; "(1) Ödül verilebilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır. a) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle, daha önce ödül verecek makam tarafından ödül verilmesi veya verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak. b) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle değerlendirmeye alındığı yıl içerisinde Kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak." hükümlerindeki şartları taşıyanlara Ödül Belgesi verilebilir.

ÖDÜL BELGESİNİ KİMLER VEREBİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi Ve Ödül" başlıklı 122. maddesi 2. fıkrasındaki; "Üstün Başarı Belgesi Verilenlere, Merkezde Bağlı Veya İlgili Bakan Ve İllerde Valiler Tarafından Uygun Görülmesi Halinde En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (Ek Gösterge Dahil) % 200'üne Kadar Ödül Verilebilir." hükümleri ayrıca Yönergenin "Ödül verecek makamlar" başlıklı 10.madesindeki; "(1) Ödül, merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali tarafından verilebilir." hükümleriyle İllerde Valiler Ödül Belgesi verilebilir. Kaymakamlar Ödül Belgesi veremezler.

İşte Ödül Belgesi;

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ ALAN HERKESE ÖDÜL VERİLECEK MİDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi Ve Ödül"başlıklı 122. maddesi 1. fıkrasındaki; "Üç Defa Başarı Belgesi Alanlara Üstün Başarı Belgesi Verilir." hükümlerinde ayrıca Yönergenin "Ödül verilebilecek personel" başlıklı 7. maddesinde; "(1) Ödül, Üstün Başarı Belgesi alan personele verilebilir." hükümlerinde yer alan ve kesin hüküm içermeyen "verilebilir" ibaresi nedeniyle yetkililer ödül vermek zorunda değiller.

ÖDÜL VERİLECEK KİŞİ SAYISINDA KOTA VAR MIDIR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi Ve Ödül" başlıklı 122. maddesi 3. fıkrasında; "Bu Maddeye Göre Bir Mali Yıl İçinde Ödüllendirileceklerin Sayısı, Kurumun Yılbaşındaki Dolu Kadro Mevcudunun Binde Onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kadroları İçin Binde Yirmisinden Fazla Olamaz. Yıl İçinde Ödüllendirilen Personel Sayısı Kurumlarınca İzleyen Yılın Ocak Ayı Sonuna Kadar Devlet Personel Başkanlığına Bildirilir." hükümleri ayrıca Yönergenin "Ödül verilebilecek personel sayısının belirlenmesi" başlıklı 12. maddesinde; "(1) Bir mali yıl içinde ödül verilebileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçemez.

(2) Ödül verilebilecek personel sayısı, taşra teşkilatı için iller bazında, merkez teşkilatı için birimler bazında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü personel sayına, eğitim müşaviri ve eğitim ataşelerinin sayısı dahil edilerek Personel Genel Müdürlüğünce belirlenip, her yıl Ocak ayı içerisinde illere ve ilgili birimlere bildirilir."hükümleri bulunmaktadır.

Bu açılamalara göre; bir mali yıl içinde ödül verilebileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçememektedir. Cari yıl içinde kaç kişiye ödül verilebileceğine yönelik kontenjan bilgisi taşra teşkilatı için iller bazında, merkez teşkilatı için birimler bazında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce belirlenip, her yıl Ocak ayı içerisinde illere ve ilgili birimlere bildirilmektedir. 2022 yılı verileri Bakanlık tarafından kamuoyuna açık olarak paylaşılmadığından 2022 yılı ödül istatistiğinden il yetkilileri hariç hiçbir eğitim çalışanının bilgisi olmamaktadır.

ÖDÜL SIRALAMA LİSTELERİ NASIL BELİRLENİR?

Yönergenin "Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi"başlıklı 13. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Bir mali yıl içerisinde Üstün Başarı Belgesi alan personel sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçmesi durumunda, disiplin amirleri, ilçe, il ve merkez değerlendirme komisyonları, Ek-4 değerlendirme formunda yer alan kriterlere göre adaylarla ilgili olarak yapacakları değerlendirme sonucunda sıralama listelerini belirler."hükümlerine göre ödül sıralaması yapılmaktadır.

ÖDÜL SIRALAMASINDA SON SIRADA AYNI PUANA SAHİP ADAY VARSA HANGİ ADAYA ÖDÜL VERİLİR?

Yönergenin "Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi"başlıklı 13. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Kontenjan oranında yapılan sıralama listesinin son sırasında aynı puanı sahip birden fazla aday olması durumunda, 31 Temmuz tarihi itibariyle kazanılmış hak aylıkta değerlendirilen hizmet süresi fazla olan aday listeye alınır."hükümlerine göre aynı puana sahip birden fazla aday olması durumunda, 15 Temmuz tarihi itibariyle hizmet süresi fazla olan ödül sıralamasına alınır./p>

ÖDÜL SIRALAMASINDA KOTAYA TAKILAN ADAY BİR SONRAKİ YIL DEĞERLENDİRİLMEYE ALINIR MI?

Yönergenin "Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi"başlıklı 13. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Üstün Başarı Belgesi alarak ödül almaya aday olan personelden sıralama listesinde kontenjan dışında kalanlar, sonraki yıllarda yeniden değerlendirmeye alınır." hükümlerine göre sıralama listesinde kontenjan dışında kalanlar yani kotaya takılanlar sonraki yıllarda yeniden değerlendirmeye alınır.

Editörün Notu;

Bu şekilde kotaya takılanların sorunu çözülmüş gibi görünse de Yönergenin "Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar " başlıklı 11.madesindeki; "(1) Ödül verilebilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle, daha önce ödül verecek makam tarafından ödül verilmesi veya verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak.

b) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle değerlendirmeye alındığı yıl içerisinde Kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak." hükümlerindeki "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartı kaldırılmadığı sürece sorun hukuken çözülmemiş demektir.

Çünkü Yönergenin "Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi" başlıklı 13. maddesi 3. fıkrasındaki; " (3) Üstün Başarı Belgesi alarak ödül almaya aday olan personelden sıralama listesinde kontenjan dışında kalanlar, sonraki yıllarda yeniden değerlendirmeye alınır." hükümleri, Yönergenin "Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar " başlıklı 11.madesi 1. fıkrasındaki; "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartına aykırıdır.

Ayrıca Yönergenin "Disiplin Amirlerinin Görevleri" başlıklı 14. maddesi 1.fırkasındaki; "(1) Disiplin amirinin görevleri şunlardır. a) Üstün Başarı Belgesi alan personel hakkında 11 inci maddede belirtilen şartlar ve değerlendirme formlarındaki belgeye dayalı kriterler çerçevesinde inceleme ve araştırma yapmak." hükümlerinde açıkça Yönergenin 11.madesi 1. fıkrasındaki; "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartına göre işlem yap emri bulunmaktadır.

Dolayısıyla Yönergenin 11. maddesi 1. fıkrasındaki; "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartının kaldırılması gerekmektedir.

Çünkü 13. madde; "değerlendirilmeye alınarak kotaya takılanlar sonraki yıllar değerlendirilmeye alınır." derken 11. madde "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartı koymaktadır.

Ayrıca yönerge hükümlerine göre hiç bir kimse hakkında ödül verecek makam tarafından "Ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" durumu söz konusu değildir. Kişiler sadece puanlamaya tabi tutularak değerlendirilmekte, puanına göre ya kontenjanın içinde yer almakta yada kotaya takılarak ödül alamamaktadır. Dolayısıyla kafa karıştıran bu fıkra hükmünün yürürlükten kaldırılması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının kota sorunu çözmek için

"kotaya takılanlar gelecek yıla aktarılsın"

dediği Personel Genel Müdürlüğünün 29.03.2022 tarih ve 46697658 sayılı görüş yazısının aksine; .

İşte o görüş yazısı;

Not; bu görüş yazısı yönerge değişikliğinden önce yayınlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 29.03.2020 Tarih ve 16474983 sayılı görüş yazısı da bulunmaktadır.

İşte o görüş yazısı;

MEB, bu görüş yazısında ödül listesinde yer alan ama kota nedeniyle ödül verilmeyen bir öğretmenin dilekçesine Yönergenin "Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar" başlıklı 11'inci maddesinin a) alt bendinde yer alan "Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle, daha önce ödül verecek makam tarafından ödül verilmesi veya verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak." hükmü dikkate alındığında talebinizle ilgili bir işlem yapılması mümkün değildir." açıklamasında bulunmuştur.

Talepte bulunan öğretmen, Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmanlık) başvurmuş, kurum 29.06.2021 tarih ve 2021/2326 sayılı kararıyla Milli Eğitim Bakanlığını haklı görerek öğretmenin talebini ret etmiştir.

Yukarıda izahına çalıştığımız nedenlerden dolayı Yönergenin "Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar " başlıklı 11.madesi 1. fıkrasındaki; "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartı kaldırılmalıdır.

BAŞKA BİR BİRİMDEN/KURUMDAN GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN DEĞERLENDİRİLİR?

Yönergenin "Başka bir birimden/kurumdan görevlendirilen personelin değerlendirilmesi" başlıklı 13A. maddesindeki; (1) Başka bir birimden/kurumdan görevlendirilen personelden, Üstün Başarı Belgesi alarak Ödül almaya aday personelin, değerlendirme yapıldığı tarihte en fazla birlikte görev yaptığı disiplin amiri ve komisyonlarca doldurulan Ek-4 formu, ödül iş ve işlemlerinin yapılması için kadrosunun olduğu yere gönderilir. hükümlerine göre değerlendirme yapılır.

ÖDÜL SIRALAMASI İÇİN YAPILAN DEĞERLENDİRME HANGİ KRİTERLERE GÖRE YAPILMAKTADIR?

Yönergenin "Disiplin Amirlerinin Görevleri" başlıklı 14. maddesindeki; "1) Disiplin amirinin görevleri şunlardır.

a) Üstün Başarı Belgesi alan personel hakkında 11 inci maddede belirtilen şartlar ve değerlendirme formlarındaki belgeye dayalı kriterler çerçevesinde inceleme ve araştırma yapmak.

b) Üstün Başarı Belgesi alan personeli Ek-4 formundaki kriterlere göre değerlendirerek ilgili belgelerle birlikte değerlendirme komisyonuna göndermek." hükümlerine göre "Ödül"sıralamasında Ek-4 formundaki kriterler devreye girmektedir.

ÖDÜL SIRALAMASI EN GEÇ HANGİ TARİHE KADAR YAPILMAK ZORUNDADIR?

Yönergenin "İl Değerlendirme Komisyonunun görevleri" /b> başlıklı 18. maddesi (ç) bendindeki; "(1) İl Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır. "İlçelerden değerlendirme yapılarak gönderilen formlar ile il personeline ait değerlendirme formlarını en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutarak ilin kontenjanı kadar personelin yer aldığı sıralama listeleri ile değerlendirme formlarını her yıl en geç Ağustos ayı sonuna kadar Valilik Makamına sunmak." hükümlerine göre en geç Ağustos ayı sonuna kadar sıralama listelerinin oluşturulması gerekmektedir.

Ek-4 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNDEN ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ ALANLARI DEĞERLENDİRME FORMU'ndaki Değerlendirme Kriterleri için tıklayınız.

ÖDÜL SIRALAMASINDA "HAMİLİ KART YAKINIMDIR" FELSEFESİ DEVREYE GİRER Mİ?

Bu kriterler objektif ölçüm değerlerine sahip olmadığından muhtemelen "hamili kart yakınımdır" felsefesi devreye girecek çünkü Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "DEĞERLENDİRME FORMU Ek-1 ve Ek-2"in "G. ÖDÜLLER" başlıklı bölümündeki "En fazla bir olmak üzere ödül almak" ibaresine göre ödüle 3 puan verilmektedir.

Önümüzdeki günlerde okul ve kurumlara yönetici atamaları başlayacağından bu konu epey tartışma konusu haline gelecektir.

Ahmet KANDEMİR

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27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Online seminere katılmayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, soruşturma açılabilir mi?

Online seminere katılmayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, soruşturma açılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 24.01.2002 tarih ve 41870492 sayıl görüş yazılarında; "15-19 Kasım 2021 tarihinde uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen meslekle ilgili çalışma programına katılmadıkları belirtilen öğretmenlerin, meslekle ilgili çalışma görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hususunda" açıklamada bulunmuştur.
Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı.
Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu tümüyle kaldırıldı

Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu tümüyle kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.' dedi.
Malullükten dolayı GİH'e geçen polis nasıl emekli olur?

Malullükten dolayı GİH'e geçen polis nasıl emekli olur?

Malullükten dolayı GİH sınıfına geçen 5434'e tabi Emniyet Personelinin sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 10 Haziran 2022.
Mahkum 19.Bölüm 2. Fragmanı

Mahkum 19.Bölüm 2. Fragmanı

Mahkum 19.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022.
Gizemli hepatit hastalığının belirtileri nelerdir?

Gizemli hepatit hastalığının belirtileri nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bildirdiğine göre, çocuklarda görülen gizemli hepatit vakaları, 12 ülkeye sıçradı ve vaka sayısı 170'e yaklaştı.