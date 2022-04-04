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MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı kadrosuna atama yapacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Nisan 2022 07:15
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MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, il milli eğitim müdürlüklerinde istihdam edilmek ve bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere yarışma sınav yoluyla eğitim müfettiş yardımcısı alımı yapılacak.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav sonrasında başarılı olan adaylar arasından, alanlar bazında en yüksek puandan başlamak üzere alınması planlanan eğitim müfettiş yardımcısı kadrosunun iki katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Sınavı kazanan adayların müktesep kadro derecesi atanabilecekleri kadro derecenin üstünde olanlar, belirlenen eğitim müfettiş yardımcılığı kadrolarına atanmayı kabul etmiş sayılacak.

Yarışma sınavına herhangi bir alandan yeterli başvurunun olmaması veya yapılan yazılı sınav sonucunda alım yapılacak alanların birinden belirlenen sayı kadar başarılı aday bulunamaması halinde, yazılı sınav sonrasında eksik kalan kontenjanlar dengeli olacak şekilde belirlenen alanlar arasında sınav kurulu kararıyla dağıtılacak.

Başvuruda bulunacak adayların, adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dahil olmak üzere, başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile halen bakanlık kadrolarında görev yapıyor olması, 2022 yılının ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olması, adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dahil olmak üzere öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az 3 yıl bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmış olması gerekiyor.

Belirtilen 8 yıllık sürenin hesabında resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecek.

Adaylar, 160 liralık sınav ücretini ödedikten sonra 16-27 Mayıs tarihleri arasında "www.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yazılı sınav 26 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da tek oturum şeklinde yapılacak ve sonuçlar 8 Temmuz'da ilan edilecek.

Sözlü sınav ise 15-26 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da MEB Beşevler Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav sonuçları ise 16 Eylül'de açıklanacak.

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