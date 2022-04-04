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Ankesörle aranan 1 ay sonra kamuda

KPSS ve kurum sınav sorularını çalan FETÖ, devlete sızacak militanları ankesörlü hattan arayıp çalışma evlerinde kampa almış. OHAL Komisyonu, ihraç edilmiş bazı başvurucuların dosyalarını inceledi. Bu kişilerin ankesörle arandıktan 1 ay sonra kamuda işe başladığı ortaya çıktı.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 04 Nisan 2022 07:25
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Ankesörle aranan 1 ay sonra kamuda

FETÖ'nün, devlet kurumlarına sızdıracağı elemanlarını üniversiteden mezun olmadan hemen önce ankesörlü hatlardan arayıp kampa aldığı ortaya çıktı. İhraçlara ilişkin itirazları karara bağlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun yaptığı incelemelerde, kamuya sızmaları için özel olarak yetiştirilen örgüt mensuplarıyla ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle irtibata geçildiği belirlendi.

Tespitlere göre FETÖ, devlet kurumlarına kendi mensuplarını yerleştirmek amacıyla "sınavlara hazırlık" evleri adı altında hücresel KPSS çalışma evleri oluşturdu.

KAZANANLARA İKİNCİ ÇAĞRI

Üniversitede okuyan örgüte bağlılığı yüksek kişiler, mezun olmadan önce örgütün mezun mesullerince görüşmeye alındı. "Kariyer görüşmeleri" adı verilen bu süreçte, girecekleri kamu sınavlarına göre ilgili mahrem üniteye devredildi. Mezuniyet öncesi mezun mesulleri ve KPSS çalışma evleri mahrem sorumluları tarafından ankesörlü hatlardan aranıp durumları takip edildi. Mezun olduktan sonra da KPSS çalışma evleri mahrem sorumluları tarafından ankesörlü hatlardan aranıp Ankara'daki mahrem nitelikli çalışma evlerine çağırıldılar.

HEPSİ KAMUYA ATANMIŞ

Kampa alınan FETÖ'cülere sınav öncesi çalınan sorular dağıtıldı. Sınavı kazananlar ayrılıp, tekrar ankesörlü hatlardan aranarak meslek evlerine yerleştirildi. KPSS, kaymakamlık, Sayıştay denetçiliği, gelir uzmanlığı, SGK müfettişliği gibi ÖSYM ve kurum sınav sorularının bu yöntemle örgüt üyelerine verildiği ortaya konuldu. Örgüt irtibatı nedeniyle kamudan ihraç edilen Y.T. göreve iade için komisyona başvurdu. HTS analiz raporu incelenen Y.T ve onunla aynı bölümden mezun olmuş örgüt mensuplarının, ardışık olarak ankesörden arandıktan 1 ay sonra kamuya atandıkları anlaşıldı.

Telefonda baz oyunu

Mahrem sorumlular, örgüt evlerinde kalan kişilerin deşifre olmaması için de sıkı tedbirler uyguladı. Evlerde cep telefonu kullanımını yasaklayan örgüt, kişilerden telefonlarını memleketlerinde bırakmalarını ve ara sıra ailelerinin kullanmasını istedikleri ortaya çıktı. Bu sayede telefonlar memleketlerde baz sinyali verecekti. Ailelerle yapılacak görüşmelerde ise ankesörlü hatlar ya da örgüt tarafından verilen tuşlu telefonların kullanılmasına müsaade edildi.

Abdullah Sarica

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