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Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Özer en yakınlarını da dolandırmış!

Thodex dolandırıcılığında son dakika! THODEX markası altında kripto para dolandırıcılığına ait tamamlanan soruşturmada kritik şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şirketin firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in kardeşi Serap Özer, ağabeyinin kendisine, "İşler yolunda değil. Ya ortak bulacağım ya da şirketi satacağım" dediğini aktardı. Faruk Fatih Özer'in ağabeyi şüpheli Güven Özer ise kardeşinin şirketin yarısını belki de tamamını vereceğini söyledi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 04 Nisan 2022 08:02
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Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Özer en yakınlarını da dolandırmış!

Faruk Fatih Özer'in Thodex vurgununda son dakika haberi: THODEX kripto para dolandırıcılığına ait tamamlanan soruşturmada kritik şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şirketin kurucusu firari Fatih Faruk Özer'in kardeşi Serap Özer, ağabeyinin kendisine, "İşler yolunda gitmiyor. Ya ortak bulacağım ya da şirketi satacağım" dediğini aktardı.

KORUMASI VE ŞOFÖRÜNÜ DE DOLANDIRMIŞ!

Faruk Fatih Özer'in ağabeyi şüpheli Güven Özer ise kardeşinin şirketin yüzde 50'sini, belki de tamamını devredeceğini söylediğini anlattı. Faruk Fatih Özer'in koruması ile şoförü Mehmet Ç.'nin bile Özer tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.

Özer'in korumasına, "Borçların var. Kripto para yükseliyor, bire üç oranında kazanırsın" dediği belirlendi. Elindeki altın ve dövizi bozdurduğunu kaydeden şüphelilerden koruma Cem U. ise kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü.

Öte yandan ardında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para vurguna ilişkin hazırlanan iddianamede örgüt şeması da çizildi.

HEPSİNE GÖREV VERMİŞ

Şüphelilerin örgüt içerisindeki konumlarını tek tek belirleyen savcılık, firari Faruk Fatih Özer için Thodex isimli firma adı altında dolandırıcılık suçunu işlemek amacıyla çıkar amaçlı suç örgütünü kurduğunu belirtti. Özer'in bu örgütün lideri ve yöneticisi olduğu, örgüt içerisinde yönetici ve üye konumunda olan kişileri belirleyerek örgütün amacı doğrultusunda bu kişilere görev verdiği ve aralarında iş bölümü yaptığını vurguladı.

AKLA GELECEK HER TÜRLÜ USÜLSÜZLÜĞÜ YAPMIŞ

Dahası vermiş olduğu talimatlara örgüt yönetici ve üyelerinin sürekli müşteri kazanmak ve mevcut müşterileri sistemde tutmak adına mevcut müşterilerden arkadaşlarını davet etmeleri karşılığında tüm işlemler üzerinden komisyon ve kazanç sağlayacakları şeklinde vaatte bulunduğu belirlendi. Daha fazla müşteri kazanmak amacıyla hileli hareketlerde bulunduğunu kaydetti.

Faruk Fatih Özer Thodex reklamlarında birçok ünlüyü oynatmıştı

Thodex platformu tarafından müşterilere ait varlıkların platform dışına çıkartıldığının da tespit edildiğini belirten savcılık, Özer ve yakınlarının kendi müşteri bilgilerini sistemden sildiğini böylelikle hileli eylemlerini şirketin kuruluşundan beri süreklilik arz edecek şekilde örgüt lideri vasfıyla yönetici ve üyelerine talimat vererek yaptığını kaydetti.

GÖREV VERDİĞİ İSİMLER İŞİ KOORDİNE ETTİ

Son dakika bilgisine göre Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 7 şüphelinin ile örgüt lideri Faruk Fatih Özeri'n kurduğu suç örgütünün amaçları doğrultusunda emir verebildikleri, inisiyatif alıp örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde söz sahibi olduklarını kaydeden savcılık, amaçlanan suçlar yönünden örgüt üyeleri arasında koordinasyon ve iş bölümü yapabildiklerinin altını çizdi.

MİLYONLARI BU ŞEKİLDE ELE GEÇİRDİ

KAPAT [X]

Kardeş Güven Özer'in Faruk Fatih Özer'in yardımcısı konumunda olduğunu belirleyen savcılık, yurt içi kripto para borsası hesabına yaklaşık 14 milyon 350 bin, başka bir kripto borsa hesabında 8 milyon 552 bin lira para giriş işlemleri tespit edildiğini kaydetti.

Thodex hesabından ise 6 milyon 717 bin lira para transferi yaptığının anlaşıldığını belirten savcılık, banka hesabına ayrıca kripto para borsalarından 10 milyon 753 bin lira tutarında para transferi yapıldığını da kaydetti.

BAŞINDAN BERİ BUNU PLANLAMIŞ

Yine kardeşlerden Serap Özer'in yurt dışı kripto para borsası hesabına 2018-2021 yılları arasında güncel kurdan değeri yaklaşık 125 milyon 560 bin lira değerinde kripto para giriş işlemlerinin olduğu da gözler önüne serildi. Şüpheli Rana Azap ile Serap Özer ile birlikte örgütün muhasebe ve finans sorumlusu olduğu kaydedilen iddianamede, şirketin en başından beri organize ve planlı bir şekilde yatırımcıların paralarını uhdelerine geçirmek için kasıtlı hareket ettiği değerlendirildi. Yine iddianamede birçok yöneticinin kendi hesabına milyonlarca lira kripto para girişi yaptığı da ortaya çıktı.

VERİLEN İŞELRİ SORGULAMADAN YAPMIŞLAR

Şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer'in de arasında bulunduğu 11 ismin örgüt yöneticilerine bağlı olarak örgüt içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmakla verilecek görevleri sorgulamaksızın yerine getirdikleri iddianamede önemli bir detay olarak yer aldı.

YENGE DETAYI

Firari şüpheli Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer'in de Thodex platformunda hesabı bulunan kişilerin hesaplarında yönetici yetkisiyle yatırma çekme yetkisinin bulunduğu, şüphelinin ticari merkezi Malta'da bulunan Binance Global isimli kripto varlık hizmet sağlayıcı firması nezdinde bulunan hesaplarına birçok para girişinin yapıldığı bilgisi de iddianamede dikkat çekti.

MÜŞTERİLERİ GÜZELCE OYALADILAR

Şüpheli Ezgi Ş.'nin, örgütün çağrı merkezi sorumlusu olduğu, mağdurlardan gelen şikayetlerde müşterileri oyalaması, sordukları soruları geçiştirmesi ve gerçekte olmadığı halde sistemde bakım varmış gibi söylemlerde bulunması şeklinde talimat aldığının şüphelinin de örgütün amacını benimseyerek verilen görevleri sorgulamaksızın yerine getirdiği vurgulandı.

YURTDIŞINDAYKEN DE YÖNETMİŞ

Yazılım departmanında görev yapan Yunus Ü.'nün Faruk Fatih Özer'in yurt dışına çıkmadan 1 ay önce kendisi ile iletişime geçtiği de ortaya çıkan iddianamede, sadece kardeşlerinin aralarında bulunduğu şirket yöneticilerinin ve kendisinin erişebileceği bir uzak masaüstü bağlantısı olan bilgisayar hazırlamasını istediğini bilgisi yer aldı. Bu istek doğrultusunda şüphelinin söylemiş olduğu isimleri yetkilendirerek bir sanal bilgisayar hazırladığını ve şifrelerini bu isimlere verdiğini ve diğer şüpheliler ile birlikte kendisinin de aktif olarak 1 ay boyunca söz konusu bilgisayara uzaktan bağlantı yaptığı belirlendi.

ARZU KAYA

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