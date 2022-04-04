Yurt içinde tüm dikkatler Mart ayı enflasyon verilerine çevrildi
Yurt içinde tüm dikkatler Mart ayı enflasyon verilerine çevrildi
3600 ek gösterge düzenlemesi için 3 farklı senaryo
3600 ek gösterge düzenlemesi için 3 farklı senaryo
Ankesörle aranan 1 ay sonra kamuda
Ankesörle aranan 1 ay sonra kamuda
MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak
MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak
Yağ fiyatlarının artmasına neden olan spekülatöre dava
Yağ fiyatlarının artmasına neden olan spekülatöre dava
Camiye giden imam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Camiye giden imam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan Güldür Güldür ekibine teşekkür
Bakan Koca'dan Güldür Güldür ekibine teşekkür
Vaka sayısı 10 binin altına düştü
Vaka sayısı 10 binin altına düştü
Ankara'da, kışladan konvoy ile çıkış görüntülerine inceleme
Ankara'da, kışladan konvoy ile çıkış görüntülerine inceleme
Başkent şiddetli rüzgara teslim! Ağaçlar devrildi
Başkent şiddetli rüzgara teslim! Ağaçlar devrildi
Şehir içi ulaşımda tek kart dönemi
Şehir içi ulaşımda tek kart dönemi
Zerdeçal türevlerinin Kovid-19 ilacı yapımında kullanılabileceği ispatlandı
Zerdeçal türevlerinin Kovid-19 ilacı yapımında kullanılabileceği ispatlandı
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Toz taşınımı bekleniyor
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Toz taşınımı bekleniyor
Valinin açılışını yaptığı markette ayçiçek yağı 10 günde yüzde 70 zamlandı
Valinin açılışını yaptığı markette ayçiçek yağı 10 günde yüzde 70 zamlandı
Vali Ümit açıkladı: Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?
Vali Ümit açıkladı: Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?
İcra sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
İcra sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Dışı okul içi fabrika: Üreterek öğreniyorlar
Dışı okul içi fabrika: Üreterek öğreniyorlar
Çocuk tesliminde yeni uygulama 11 ilde başlıyor
Çocuk tesliminde yeni uygulama 11 ilde başlıyor
Nisan ayında ekonomi gündemi yoğun
Nisan ayında ekonomi gündemi yoğun
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı, 3 ayda yüzde 158 arttı
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı, 3 ayda yüzde 158 arttı
Muhtar maaşlarını artıracak teklif bu hafta Genel Kurul'da
Muhtar maaşlarını artıracak teklif bu hafta Genel Kurul'da
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Vergi düzenlemesi inşaata nefes olacak
Vergi düzenlemesi inşaata nefes olacak
Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı
Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı
TMO Genel Müdürü: Ayçiçeği yağı ve bakliyat sorunu yok
TMO Genel Müdürü: Ayçiçeği yağı ve bakliyat sorunu yok
Ak Parti'de seçim hazırlığı başladı: İki şirketle görüşülüyor
Ak Parti'de seçim hazırlığı başladı: İki şirketle görüşülüyor
TÜBİTAK burslarında başarı ölçütleri kaldırıldı
TÜBİTAK burslarında başarı ölçütleri kaldırıldı
Ukraynalı müzakereci: Zelenskiy-Putin görüşmesi büyük ihtimalle Türkiye'de olacak
Ukraynalı müzakereci: Zelenskiy-Putin görüşmesi büyük ihtimalle Türkiye'de olacak
Bolu Dağı Tüneli ne zaman trafiğe açılacak?
Bolu Dağı Tüneli ne zaman trafiğe açılacak?
Erdoğan: Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk
Erdoğan: Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk
Ana sayfaHaberler Siyasi

3600 ek gösterge düzenlemesi için 3 farklı senaryo

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin kapsam ve maliyetine göre üç farklı senaryo çalıştı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 04 Nisan 2022 08:10
Yazdır
3600 ek gösterge düzenlemesi için 3 farklı senaryo

Buna göre 3600 ek gösterge için üç farklı senaryo oluştu. Statü, ücret ve emekli ikramiyesi hesabı yapıldı. Ek gösterge paketi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve emekli ikramiyesinde artış 40 bin lirayı geçecek.

BÜROKRATİK HİYERARŞİ DİKKATE ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ile ilgili teknik çalışmaları Mayıs'ta bitirerek Meclis'e sunulacak hale getireceklerini ifade etti.

Milyonlarca çalışanın beklediği ek gösterge düzenlemesinin Meclis tatile girmeden önce Temmuz ayında yasalaşması bekleniyor.

SABAH'ın edindiği son dakika bilgisine göre Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak.

Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamuda dengeler değişirken personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak.

POLİS İLE İL EMNİYET MÜDÜRÜ FARKI

Bakanlık, 657 sayılı Kanun kapsamında ek gösterge rakamlarını kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre değerlendiriyor. Kamudaki bürokratik hiyerarşi dikkate alınarak, polis ile il emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilerek ek gösterge düzenlemesine gidilecek. Artış puanlarında hiyerarşi, unvan, sorumluluk görevin önemi belirleyici olacak.

Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenirken, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Kamuya ilave yük getirecek olan ek gösterge düzenlemesinde bütçe dengeleri de dikkate alınacak. Kıdemler arasında ücret dengesizliği biterken, emekli ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranı" da yükseltilecek.

BÜTÜN KESİMLERİ KAPSIYOR

İlk iki toplantıda, kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dahil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konulmuştu.

Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte kamuda 4 milyon çalışan, 2 milyon 88 bin de emekli bulunuyor. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek.

EK GÖSTERGE NEDEN ÖNEMLİ?

Memurlar emekli olurken derecesi, kademesi, hizmet süresi, ek göstergesi belirleyici oluyor. Ekim 2008 öncesi işe başlayan memurun emekli aylığı hesaplanırken gösterge, katsayı sistemi dikkate alınıyor.

KAPAT [X]

Buna göre 25 yıl çalışan memura aylık kazancının yüzde 75'i oranında aylık bağlanıyor. 2008 sonrası ise bu oran yüzde 50'ye düşüyor.

Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1250 lira, ikramiyesi de 40 bin liranın üzerinde artacak.

HAZAL ATEŞ

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını duyurdu
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını duyurdu
Macaristan'daki genel seçimi, Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki koalisyon kazandı
Macaristan'daki genel seçimi, Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki koalisyon kazandı
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile diyalog kanalları eskisinden daha açık
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile diyalog kanalları eskisinden daha açık
Batı medyası her gün manşet yapıyor: Türkiye'yi görmezden gelemeyiz
Batı medyası her gün manşet yapıyor: Türkiye'yi görmezden gelemeyiz
4 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları
4 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları
Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov telefonda görüştü

Bu Habere Tepkiniz

Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Danıştay Sekizinci Dairesi, Rektörün geçici görevlendirme yetkisinin nakil sonucu doğuramayacağı gerekçesiyle süreli olarak yapılmayan işlemi iptal etti!
EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

5510 Sayılı Kanunda bulunan engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması kuralları bu yazıda açıklanacaktır
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankadan-buyuk-mujde_adv1612
Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?

Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?

5434 ve 5510'a tabi olanlar arasında farklılık var mıdır?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin 8/24 çalışma sistemine geçmesini istedi
Danıştay hafif disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi

Danıştay hafif disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi

Danıştay 8. Dairesi, .. Rehabilitasyon Merkezinde psikolog olarak görev yapan davacının 657 sayılı Kanun'un 125/D-f maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili açılan davada bir alt disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi.
5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.
Anayasa Mahkemesi FETÖ'den atılan 1416'lara ilişkin kararını verdi

Anayasa Mahkemesi FETÖ'den atılan 1416'lara ilişkin kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesi ile öğrencilikle veya mecburi hizmetle yükümlü bulundukları süre içerisinde kadrolarıyla ilişiği kesilenler hakkında 1416 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı hükmüne ilişkin kararını verdi.
Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi alımlarında ek koşul-özel koşul krizi derinleşiyor!
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 15 Nisan 2022.
Adı Sevgi 5.Bölüm Fragmanı

Adı Sevgi 5.Bölüm Fragmanı

Adı Sevgi 5.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü 10 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 Nisan 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (04-08)

Haftanın fırsat ürünleri (04-08)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri