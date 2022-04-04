3600 ek gösterge düzenlemesi için 3 farklı senaryo

Buna göre 3600 ek gösterge için üç farklı senaryo oluştu. Statü, ücret ve emekli ikramiyesi hesabı yapıldı. Ek gösterge paketi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve emekli ikramiyesinde artış 40 bin lirayı geçecek.

BÜROKRATİK HİYERARŞİ DİKKATE ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ile ilgili teknik çalışmaları Mayıs'ta bitirerek Meclis'e sunulacak hale getireceklerini ifade etti.

Milyonlarca çalışanın beklediği ek gösterge düzenlemesinin Meclis tatile girmeden önce Temmuz ayında yasalaşması bekleniyor.

SABAH'ın edindiği son dakika bilgisine göre Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak.

Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamuda dengeler değişirken personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak.

POLİS İLE İL EMNİYET MÜDÜRÜ FARKI

Bakanlık, 657 sayılı Kanun kapsamında ek gösterge rakamlarını kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre değerlendiriyor. Kamudaki bürokratik hiyerarşi dikkate alınarak, polis ile il emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilerek ek gösterge düzenlemesine gidilecek. Artış puanlarında hiyerarşi, unvan, sorumluluk görevin önemi belirleyici olacak.

Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenirken, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Kamuya ilave yük getirecek olan ek gösterge düzenlemesinde bütçe dengeleri de dikkate alınacak. Kıdemler arasında ücret dengesizliği biterken, emekli ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranı" da yükseltilecek.

BÜTÜN KESİMLERİ KAPSIYOR

İlk iki toplantıda, kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dahil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konulmuştu.

Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte kamuda 4 milyon çalışan, 2 milyon 88 bin de emekli bulunuyor. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek.

EK GÖSTERGE NEDEN ÖNEMLİ?

Memurlar emekli olurken derecesi, kademesi, hizmet süresi, ek göstergesi belirleyici oluyor. Ekim 2008 öncesi işe başlayan memurun emekli aylığı hesaplanırken gösterge, katsayı sistemi dikkate alınıyor.

Buna göre 25 yıl çalışan memura aylık kazancının yüzde 75'i oranında aylık bağlanıyor. 2008 sonrası ise bu oran yüzde 50'ye düşüyor.

Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1250 lira, ikramiyesi de 40 bin liranın üzerinde artacak.

HAZAL ATEŞ