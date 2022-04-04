Ankara'da 7 tane yavru pitbull köpeği ölü bulundu
Olay, Ankara Gölbaşı Haymana yolu arasında bulunan boş bir arazide meydana geldi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Nisan 2022 08:47
Hayvansever bir kişi arazide hayvanları beslemeye geldiği sırada yasaklı türler olarak bilinen 7 pitbull köpeğinin yavrusunun cansız bedeniyle karşılaştı.
Hayvansever vatandaş o anları cep telefonuyla kayıt ederken yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer ölen yavru köpekleri incelemek için götürdüMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız