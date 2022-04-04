Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Nisan 2022 09:39
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda PKK üyesi olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu N.D. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız