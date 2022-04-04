3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı
Enflasyon Mart ayında yüzde 5,46 çıktı. Memurlar için üçüncü aydan yüzde 15,3 enflasyon farkı oluştu.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 04 Nisan 2022 10:06
2022 yılının ilk yarısı için memurlar yüzde 2,5 ek zam ile birlikte toplamda yüzde 7,5 zam almıştı.
3 AYLIK RAKAMLARA GÖRE MEMURLARIN ALACAĞI ZAM
Enflasyon Ocak ayında yüzde 11,10, Şubat ayında yüzde 4,81, Mart ayında da yüzde 5,46 çıktı. Memurlar için ikinci aydan yüzde 15,3 enflasyon farkı oluştu. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak rakamlarla beraber memurların alacağı enflasyon farkı da netleşmiş olacak.
Memurlar 2021'in 2. yarısında yüzde 22,47 enflasyon farkı almıştı.Mart ayı enflasyon verileri açıklandı Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız