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MEB, yeni yardımcı kaynak paketini yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bin soruluk nisan ayı yardımcı kaynak paketini yayınladı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Nisan 2022 10:32
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MEB, yeni yardımcı kaynak paketini yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) her ay, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa tüm öğrencilerin derslerine ve sınava yönelik çalışmalarına destek sağlamak amacıyla hazırlanan yardımcı kaynak paketlerinin 7'ncisi, paylaşıldı. Nisan ayı yardımcı kaynak destek paketinde 10 bin soru yer alıyor.

Yardımcı kaynak paketlerinde etkinlik kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, çalışma soruları, beceri temelli testler, Merkezi Sınav'a yönelik örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları ve çözümlü soru bankaları yer alıyor. Nisan ayına ait yedinci kaynak destek paketi, yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. Bu kaynaklar ile öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Pakette ilkokul 2. sınıftan ortaokul 7. sınıfa, öğrencilere yönelik bin sorudan oluşan çalışma yaprakları, çalışma soruları ve çalışma fasikülleri yer aldı.

Nisan ayı LGS örnek soru kitapçığı

8. sınıf öğrencilerinin 2022 yılında Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a yönelik hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla nisan ayı örnek soru kitapçığı da paketle birlikte paylaşıldı.

YKS'ye yönelik 1500 çalışma sorusu ve 5 bin soruluk çözümlü soru bankası yayımlandı

12. sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik kaynak setindeki YKS çalışma soruları kitapçıklarında bu ay, bin 500 soru bulunuyor. Ayrıca 5 bin sorudan oluşan çözümlü soru bankaları da ortaöğretim öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

Özel eğitim öğrencilerine destek

Nisan ayı paketinde her zaman olduğu gibi temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de etkinlikler yer alıyor. Hazırlanan etkinlikler; boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeriyor. Bu etkinlikler ile öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.

"Yedincisini paylaştığımız pakette 10 bin soru yer alıyor"

Yedinci yardımcı kaynak destek paketinin Bakanlığın internet sitesinde öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunulduğunu duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

"Her ay ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa, tüm eğitim kademelerinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak yardımcı kaynak paketi paylaşıyoruz. Bu ay yedincisini paylaştığımız pakette 10 bin soru yer alıyor. Burada alanında uzman ve çok deneyimli bir kadro tarafından her geçen gün kapasitesi artırılan önemli bir kaynak havuzumuz oluştu. Ders kitaplarını ülkemizin tüm çocuklarına ücretsiz olarak dağıttığımız gibi yardımcı kaynaklar konusunda da aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Kasım ayından bu yana 24 milyonu aşkın basılı yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık. Bu yıl sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı basılı halde öğrencilerimize göndereceğiz. Salgın sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek ve sınav sürecindeki öğrencilerimizi desteklemek için yardımcı kaynakları düzenli olarak yayımlamaya devam edeceğiz."

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