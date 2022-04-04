Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı Tüneli'nin bugün açılması planlanıyor
Bolu Dağı tünelinin girişinde önceki akşam yaşanan yolun çift yönlü olarak kapanmasına neden olan heyelan sonrası, yoldaki toprak kütlesi ekipler tarafından kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının ardından yolun kontrollü şekilde açılması planlanıyor
Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Nisan 2022 11:00
TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde cumartesi günü saat
19.50'de heyelan meydana geldi.
Tünelin üzerindeki toprak yola kaydı. TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul yönüne giden araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Karayolları ekipleri yoldaki toprağın kaldırılması için çalışma başlattı.