İçişleri Bakanlığı ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. Çataklı'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 492 bin 983. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli bulunmaktadır.

-2022 yılı mart ayında, 2 bin 771'i denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatör yakalanmıştır.

-Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında mart ayında 24 kadın yaşamını yitirdi. Geçen yıl bu rakam 30'du, yüzde 20'lik bir azalış görüyoruz.

-(Ukrayna'ya gönderilen yardımlar) Şu ana kadar AFAD'ımızın koordinasyonunda 67 tır malzemeyi bölgeye gönderdik.

-(Afganistan'a gönderilen yardımlar) Afganistan iyilik treni projesi kapsamında Ocak ve Şubat aylarında 3 sefer halinde 7 tren ile toplam 2 bin 663 ton insani yardım malzemesini Afganistan'a göndermiştik. Son olarak 1478 ton gıda giyim battaniye sağlık hijyen ve diğer yardımları içeren ve 68 konteynerden oluşan iyilik trenlerinin 4. seferini de 30 Mart'ta yola çıkarttık

-Mart ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarında; 1 ton 809 kilo esrar, geçen aya göre yüzde 35 artışla 444 kilo skunk, 930 kilo eroin, geçen aya göre yüzde bin 156 artışla 113 kg kokain ele geçirilmiştir