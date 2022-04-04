İçişleri'nden 'polis intiharı' açıklaması: 105 olan psikolog sayımızı 291'e ulaştırdık
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, polis intiharlarına ilişkin, "Gazi ve Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bilim adamlarından bir bilimsel danışma kurulu oluşturduk. Emniyet Teşkilatı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları Yönetmeliği'ni yürürlüğe koyduk. Bu çerçevede 105 olan psikolog sayımızı da 291'e ulaştırdık" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bugün bakanlıkta düzenlediği aylık bilgilendirme toplantısında konuştu.
Çataklı, güvenlik konusunda mart ayı boyunca yaşanan gelişmelere ilişkin detaylı bilgiler verdiği toplantıda özetle şunları söyledi:
2022 yılını AFAD Tatbikat Yılı olarak belirledik. Bu kapsamda toplam 54 bin 302 adet etkinlik planladık. Bunlardan ilkini 27 Şubat'ta 'Kış arama kurtarma' temasıyla Erzurum ilimizde gerçekleştirdik. Bu tatbikatlardan birini Diyarbakır'da gerçekleştirdik; arama, kurtarma, intikal ve konuşlandırma tatbikatıydı. AFAD acil mobil uygulamasına özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Tek dokunuşla ihtiyaçları karşılamak için kuruldu. Bu uygulamayı bugüne kadar 228 bin 459 kişi indirmiş gözüküyor, yukarılara doğru artması gerekiyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız