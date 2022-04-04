Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 186 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Nisan 2022 13:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 186, Hakkari'de 154, Palandöken'de 150, Davraz'da 144, Kartepe'de 130, Ovacık ve Uludağ'da 120, Erciyes'te 115, Hesarek ve Ergan'da 114, Denizli'de 108, Sarıkamış'ta 105, Yıldız Dağı'nda 95, Zigana'da 90, Çambaşı'nda 85, Yedikuyular'da 82, Hazarbaba'da 80, Keltepe'de 78, Ilgaz'da 75, Konaklı'da 66, Murat Dağı'nda 57, Yıldıztepe ve Kop'ta 55, Yalnızçam'da 36 ve Mersivan'da 19 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|05.04.2022
|En düşük
|En yüksek
|Kartalkaya
|Y
|-2
|5
|Palandöken
|KKY
|-3
|6
|Denizli
|PB
|3
|12
|Davraz
|PB
|5
|10
|Kartepe
|SY
|5
|7
|Uludağ
|Y
|2
|8
|Erciyes
|PB
|1
|9
|Sarıkamış
|ÇB
|-4
|10
|Ilgaz
|SY
|-1
|5
|Keltepe
|SY
|5
|9
|Yedikuyular
|AB
|5
|13
|Yıldız Dağı
|Y
|1
|8
|Yıldıztepe
|Y
|-2
|7
|Nemrut
|PB
|-1
|6
(ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu, SY: Sağanak yağışlı, AB: Az bulutlu)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız