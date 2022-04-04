Çocukken avukat babalarını ziyarete gittikleri ofislerde şimdi beraber çalışıyorlar

Edirne'de babalarıyla meslektaş olan avukatlar hem çocukluk hayalleri mesleğe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor hem de babalarının tecrübelerinden yararlanıyor.

Edirne Barosu'nda aynı aileden pek çok avukat bulunuyor.

Bunlardan biri de 67 yaşındaki avukat Recep Arda ile 33 yaşındaki kızı avukat Birce Arda Arslan. Baba kız aynı ofiste iş yükünü paylaşıyor.

Hukuk fakültesini kazanmadan önce belediyede yaklaşık beş yıl zabıta memurluğu yapan Recep Arda, hukuk fakültesini bitirip hakimlik sınavlarını da başarıyla geçerek 1988 yılında Kırşehir'e hakim olarak atandı.

Recep Arda, ailesinin Edirne'den ayrılmak istememesi üzerine 5 ay sürdürdüğü hakimlikten istifa ederek Edirne'de baroya kaydoldu, avukatlık yapmaya başladı.

Mesleğinde 33 yılı dolduran Recep Arda bir süre sonra kızıyla meslektaş oldu.

Kızı Birce ile aynı büroyu paylaşan Recep Arda, AA muhabirine, kızıyla meslektaş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Avukat Birce Arda Arslan da çocukken evde babasının cübbesini giyerek kurduğu hayallerin gerçekleştiğini ifade etti.

Babasıyla aynı meslekte olmaktan kıvanç duyduğunu belirten Arslan, "Benim için babamın tecrübelerinden yararlanmak büyük şans aynı büroda çalışıyoruz merak ettiğim mesleki bir şeyi hemen sorabiliyorum." dedi.

Arslan, mesleğini severek sürdürdüğünü ifade etti.

- Mesleğinde yarım asrı devirdi

Edirne Barosuna kayıtlı 76 yaşındaki avukat Göksen Olgaç ile meslektaşı olan 43 yaşındaki oğlu Emin Barış Olgaç da aynı ofisi paylaşan ailelerden.

Yaklaşık 50 yıldır avukatlık yapan Göksen OIgaç, mesleğine severek başladığını ve yarım asır geçmesine rağmen halen çalıştığını anlattı.

Avukatlığın çok keyifli bir meslek olduğunu ifade eden Olgaç, insanlara yardım edebilmenin, sorunlarını çözmenin verdiği mutluluğun tarif edilemez bir şey olduğunu belirtti.

Oğluyla beraber aynı mesleği yapmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Olgaç, "Oğlum ile bu mesleği sürdürüyorum. Baba - oğul çalışmanın keyfini anlatamam. Bu meslek güvenilir insanların çevrenizde olmasını istediğiniz bir meslek. Oğlunuzdan daha fazla birine güvenir misiniz? Bunun tarifi yok." ifadelerini kullandı.

20 yıldır avukatlık yapan Emin Barış Olgaç da avukatlık mesleğini seçmesinde idolü olan babasının büyük etkisi olduğunu söyledi.

Çocukluk hayallerinde hep avukatlık olduğunu belirten Olgaç, "Küçüklüğümden beri fırsat buldukça babamın yanına ofisine gelirdim, müvekkilleriyle tanışırdım. Babamın insanlarla olan ilişkisindeki güzelliği görmek beni bu mesleğe yönlendirdi. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim diyebilirim." dedi.