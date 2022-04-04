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Düzce'de öğrenci servisinde taciz iddiası: Suç duyurusunda bulundu

Düzce'de 16 yaşındaki kız öğrenci, okula gitmek için kullandığı serviste şoförün kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Nisan 2022 14:37
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Düzce'de öğrenci servisinde taciz iddiası: Suç duyurusunda bulundu

Düzce'de 30 Mart'ta meydana gelen olay sonrası lise öğrencisi D.Y., okul servisinin sürücüsü B.A.'nın kendisini taciz ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Öğrenci, savcılığa verdiği ifadesinde "Ben okula gidip gelirken B.A.'nın kullandığı servis aracını kullanırım. 30 Mart 2022 tarihinde okul çıkışında eve gitmek için yine okulun önünde B.A.'nın kullandığı servis aracına bindim. Araçta benim gibi okuldan evine gitmekte olan başka öğrenciler de vardı. Ben araca binince anahtarlığın altında küçük bir kağıt gördüm. Ben bu kağıdın uyuşturucu madde sarmakta kullanılan kağıt olduğunu düşündüğümden kendisine 'Bu ne' diye sordum. B.A. bir şey demeden kağıdı alıp cebine koydu. Ben kendisinin arkadaş ortamını bildiğimden uyuşturucu içtiğini tahmin ediyorum. Bu şekilde yola devam ettik" dedi.

"TACİZ ETTİ, ARACI ÜZERİME SÜRDÜ"

İfadesinde ayrıca öğrencileri evlerine indire indire yolculuk yaptıklarını belirten D.Y. "Normalde önce beni indirip daha sonra diğer öğrencileri indiriyordu. Ancak o gün önce diğer öğrencileri indirdi. En son beni araçta bıraktı. Aracın kapıları kapalıydı. Araçta yalnız ben kalmıştım. B.A. bulunduğu yerden arkasına doğru dönerek eliyle benim şalımı boyun bölgemden çekerek açtı. Elle tacizde bulundu. Bağıramadım. Çünkü şok olmuştum. Ardından, uyuşturucu mevzusunu birinin duymaması için küfürlü konuşarak beni tehdit etti. Aracı çalıştırıp devam etti. Evin orada beni indirdi. Ben inince aracın önünde geçeceğim sırada aracı üzerime doğru sürdü. Ben hızla aracın önünden geçtim. Eve gittim, şoktaydım. Eve gidince olayı anneme anlatamadım. Epey ağladım. Yine onun kullandığı servisle okula gittim. Okulda da ağladım. Okulda olayı arkadaşıma anlattım" dedi.

İfadesinde arkadaşının olayı rehber öğretmene anlatmasını söylemesi üzerine böyle yaptığını ve daha sonra annesini okula gelmesiyle şikayetçi olduklarını anlatan D.Y., daha sonra karşılaştığı servis şoförünün yine tacizde bulunduğunu söyledi. D.Y., darp, cinsel taciz ve hakaret iddiasıyla B.A'dan şikayetçi olduğunu kaydetti.

D.Y.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, servis şoförü B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. B.A.'nın daha önce Rusya'da yaşadığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla sınır dışı edildiği öğrenildi.

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