Üniversitelerde akademik birim kuruluşunda kadro ihdası nasıl olmalı?

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/d-2 maddesinde; "Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesi içinde; Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına, birleştirilmesi veya kapatılması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Milli Eğitim Bakanlığına sunmak" Yükseköğretim Kurulunun görevleri arasında sayılmıştır.

Bununla birlikte, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesinde; "Cumhurbaşkanı üniversitelere bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurmaya; bu birimlerle ilgili olarak birleştirmeye, kapatmaya, bağlantı ve isim değişikliği yapmaya yetkilidir. Bağlantı değişikliği yapılan birimlere ait kadrolar, taşınmazlar ve demirbaşlar, bir başka işleme gerek kalmadan bağlanılan üniversiteye aktarılmış sayılır." düzenlemesi yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde, yükseköğretim kurumlarının önerileri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile üniversitelere bağlı olarak doğrudan fakülte, yüksekokul ve enstitü kurulabilmektedir.

Yeni fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kuruluşlarına dair Cumhurbaşkanı Kararlarını incelediğimizde; sadece ilgili birimlerin açılışlarına dair bir onayı ihtiva ederken; bu birimlerin kuruluş süreçlerini temin etmek ve eğitim öğretime açılmasını sağlamak amacıyla en önemli ihtiyacı olan kadro ihdasına dair bir hüküm içermemektedir.

Halbuki, Cumhurbaşkanlığı tarafından bakanlıklar ve diğer ilgili kamu idarelerinde yeni bir birim kurulduğunda ilgili birimin yöneticisi dahil olmak üzere iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülebilmesi adına doğrudan kadro ihdası yapılmaktadır.

Ancak, üniversitelerde yeni birim kurulma kararlarında kadro ihdası yapılmadığından, yükseköğretim kurumları bilahare Cumhurbaşkanlığından boş kadro değişikliği ile kadro süreçlerini temin edebilmekte, bu işlemde bazen 6 ay-1 yılı bulabilmektedir.

Uygulama olarak birebir benzer olan bu süreçlerde iki farklı işlemin uygulanmasının hiçbir mantığı bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilk defa kurulan akademik birimlerin eğitim öğretime başlama süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla ilgili birimin idari hizmetlerini yürütecek Fakülte Sekreteri/Yüksekokul Sekreteri/Enstitü Sekreteri kadrolarının ihdas edilmesi kritik önemi haizdir.