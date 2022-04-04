YÖK: Transkript verilerini geçmişe yönelik aktarın
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, transkript verilerinin tamamının YÖKSİS üzerinden e-devlete aktarılmasına yönelik talimatını üniversitelere gönderdi!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 04 Nisan 2022 15:33
Yükseköğretim Kurulu, e-Devlet kapısı üzerinden transkript verilerine erişemeyen kişiler için 2012 yılı sonrasına ait tüm öğrenci, mezun ve ayrılanların transkript bilgilerinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar YÖKSİS'e aktarılmasını istedi!Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız