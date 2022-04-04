Denizli'de 12 FETÖ üyesi tutuklandı
Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü, tutuklanarak ceza evine teslim edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Nisan 2022 15:55
Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde aranan kişilerin yakalanması operasyonlar devam ediliyor. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda 12 üye ekipler tarafından yakalandı. Karakola götürülen 12 üye, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız