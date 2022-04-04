Ergene Nehri'ni kirlettiği gerekçesiyle Belediyeye para cezası

İl Genel Meclisinin AK Partili üyesi Nedret Akbulut, gazetecilere, ilçedeki 3 derenin arıtmadan geçirilmeden Ergene Nehri'ne deşarj edildiğini ileri sürdü.

Resmi makamların yaptığı inceleme sonrası atık suyun, normalinden 3-4 kat daha kirli olduğunun tespit edildiğini belirten Akbulut, "Belediyeye, bildiğimiz kadarıyla bir yıllık bir süre tanındı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından. O, bir yıl dolduktan sonra da bir gelişme olmadığı gözlenmiş olacak ki cezai müeyyide uygulama gibi bir durum söz konusu olmuş." dedi.

Akbulut, 3 dereden akan atık suların arıtmadan geçirilerek Ergene'ye verilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Ergene'nin kirliliğiyle mücadele çalışmalarının 2013 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladığını ifade eden Akbulut, şunları kaydetti:

"Ergene eskisi gibi kokmuyor artık. Daha önceden buradan geçerken köprü üzerinden burnumuzu tıkıyorduk. Şimdi o durum yok oldu ve koku kalktı. Gönül arzu ediyor ki bir an önce bunun tamamlanarak eski günlerde olduğu gibi tekrar balık tutalım nehirde. Bu dereciklerin arıtmaya bağlanmasını istiyoruz Uzunköprülüler olarak. Bu süreç elli yıllık bir süreç. Elli yılda 22 tane hükümet değişmiş ülkemizde. Bu 22 tane hükümetten AK Parti hariç bir tane hükümet bu konuya el atmamış. Ergene'nin AK Parti döneminde kirlendiği gibi bir durum söz konusu değil."

AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Kadir Bilgin de Uzunköprü Belediyesine kesilen yaklaşık 500 bin lira cezanın vatandaş olarak kendilerini üzdüğünü söyledi.

Derelerin düşük bir maliyetle arıtma tesisine bağlanabileceğini belirten Bilgin, "Bu üç dere, kesilen cezanın kat be kat altında bir inşaat maliyetiyle arıtmaya bağlanabilir. Biz bu konuda çok üzgünüz. İnşallah en kısa zamanda bu dereler arıtmaya bağlanarak Ergene kirliliğine son verilir." dedi.

- "Ceza ile ilgili itirazımızı yaptık"

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan da bir konuttan derenin birine evsel atık sızıntısı olduğunu belirtti.

Yetkililerin yaptığı testte sızıntıdan alınan numunenin marj değerinin üzerinde çıktığını ifade eden Becan, şunları kaydetti:

"Biz de yaptırıyoruz bu testleri. Marjın içinde kalan onlarca elimizde test sonucu var bu üç derecikle ilgili. İnsanların kafalarında bu konuda yanlış bir intiba oluşturmaya çalışıyorlar. Ergene Nehri'nin kirliliği bir kere öncelikle kimyasal kirlilik. Hepimiz bunu biliyoruz.

Nehrin evsel atıklardan kirlendiğini söylemek insanların aklıyla dalga geçmek demek. Yani orada bir sızıntı suyunun Ergene Nehri'ni kirlettiğini söylemek akıllara zarar bir şey. Biz gereken yerlere itirazlarımızı yaptık, davamızı da açtık. Ergene Nehri'ni biz kirletmiyoruz."

Becan, Uzunköprü Belediyesi İleri Biyolojik Evsel Atık Su Arıtma Tesisi'nin çalışmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, tesiste arıtılan suyun bağımsız laboratuvarlarda yapılan analizlerini belediyenin resmi web sayfasında paylaştıklarını sözlerine ekledi.