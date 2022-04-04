Gazeteci ve Radyocu Rauf Gerz motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı.



Yüksel Çalkam otomobili ile otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı.



Kazanın etkisi ile sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

MUHABİRLİK... RADYOCULUK... KURUMSAL İLETİŞİM...



Gazeteciliğe 1984 yılında Son Havadis Gazetesi'nde başlayan Rauf Gerz, sırasıyla adliye ve havacılık muhabirliği yaptı. 1988'den itibaren Atatürk Havalimanı'nda muhabirlik yapan Gerz, 1991-2000 yılları arasında da Hürriyet Gazetesi'nin havacılık muhabiri olarak görev yaptı. 2004 yılından bu yana Onur Havayolları'nın Kurumsal İletişim Direktörü olan Rauf Gerz, aynı zamanda radyo programları da yapıyordu. Gerz'in kaleme aldığı şiirler de bir dergide yer alıyordu.

MOTOSİKLET TUTKUNU GAZETECİ



Kurumsal yöneticilik, gazeteci ve radyoculuğunun yanı sıra motosiklet tutkusuyla da bilinen Rauf Gerz, oldukça renkli bir hayata sahipti. Doğa düşkünü olan ve kendisine ait çiftliğinde hayvan yetiştiriciliği yapan Gerz, fotoğrafçılık, denizcilik, yazarlık gibi özellikleriyle de biliniyordu.

















