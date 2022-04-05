Cezaevinden izinli çıkan damat kurşun yağdırdı: 3 ölü

Olay, akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Sebil Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

İddiaya göre bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kayınvalidesinin evine geldi. Evdekilerle bir süre tartışan Fırat A., tabanca ile kayınvalidesi Zerif Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a ateş etti. Seken kurşunlardan evde bulunan diğer baldızının oğlu 10 yaşındaki Ali Tayyip D. de yaraladı.

Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Zerif ve Gülay Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ali Tayyip D. ise ambulasla hastaneye sevk edildi.

Ali Tayyip D, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.