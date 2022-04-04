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Otel yapıp ev diye satan müteahhitlere kötü haber! Bakanlık devreye girdi

Turizm imarlı alanlara sağlanan fazla inşaat hakkıyla otel görünümlü rezidans inşa ederek milyonlarca liraya satan gayrimenkul firmalarına kötü haber geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili dikkat çeken bir adım attı.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 04 Nisan 2022 21:23
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Otel yapıp ev diye satan müteahhitlere kötü haber! Bakanlık devreye girdi

Son yıllarda başta Türkiye'nin gözde turizm merkezleri Bodrum ve Çeşme olmak üzere çok sayıda turistik bölgede gayrimenkul geliştiricileri, imar planlarında turizm tesis alanı olarak görünen arazilerde büyük rant oyunlarına imza attı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yatırım belgesi, belediyeden otel inşaat ruhsatı alan firmalar, inşa ettikleri yapıları konut olarak vatandaşlara sattı. Turizm imarlı arsalarda iki kat fazla inşaat hakkı olduğu için ekstra kazanç sağlayan firmalar, avantajlı krediler, hibeler, düşük tarifeli enerji faturaları, emlak vergisi muafiyeti gibi bir dizi kolaylığa da sahip olup inanılmaz karlar elde ederken, kaybeden Türk turizmi oldu. Türkiye'nin sahilleri otel görünümlü rezidanskondular ile doldu.

BAKANLIK YAZI GÖNDERDİ

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre; İmar planında ve inşaat ruhsatında turistik tesis olarak görünen projelerdeki mevzuata aykırı kullanımlar için sonunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devreye girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 27 Mart 2022 günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu Kadastro, Milli Emlak, Mekansal Planlama ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel müdürlüklerine, 81 ilin valiliğine ve 81 ilin belediyelerine bir yazı gönderdi.

Yazıda, turizm belgeli konaklama tesislerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi hakların tesis edilmemesi istendi.

HAKSIZ MENFAAT

Yazıda konuyla ilgili şu dikkat çekici ifadeler kullanıldı:

"Son zamanlarda ilgili mevzuat hükümlerine ve onaylı imar planlarının ruhuna ve amacına aykırı şekilde karma kullanım ya da tercihli kullanım alanlarında ilgili belediyelerden turizim tesislerinin yüksek emsal ve yapılaşma koşullarından yararlanılarak yapı (inşaat) ruhsatı alınmasına rağmen bu alanlarda konut kullanımına yönelik yapılar inşa edildiği ve sonrasında ise bu yapılar üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kullanarak üçüncü kişilere bağımsız bölüm olarak konut satışı gerçekleştirildiği anlaşılmıştır."

BELEDİYELER VE TAPU'YA UYARI

Bu durumun, yüksek yapılaşma hakkının kötüye kullanımına ve haksız menfaat yaratılmasına sebep olduğuna işaret edilen yazıda, turizm tesisi ruhsatı almış olan yapıların daha sonra konut olarak kullanılmasının engellenmesi istendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediyelerden, turizm tesisi olan yapıların devre mülk, kat mülkiyeti veya kat irtifakına konu olamayacağına ilişkin tapu siciline bildirim yapmasını ve yapı kullanım izin belgesi (iskan) vermemesini istedi.

Tapu müdürlükleri de turizm tesisi olarak inşa edilen yapılara devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyetli tapu verilmemesi konusunda uyarıldı.

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