Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İYİ Parti lideri Meral Akşener TV100'de yayımlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az önce konuştum' programına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HARİKA BİR MAKAM, KİM İSTEMEZ?"

Akşener neden başbakanlığa talip olduğunu şu şekilde açıkladı:

*Ben Eylül 2021'de cumhurbaşkanı adaylığına talip olmadığımı buna karşılık kimseyle pazarlık etmeden partimi birinci parti yapabilirsek o zaman başbakanlığa aday oldum. Yani milletimizin teveccühü ve tercihiyle başbakanlığa aday olduğumu ilan ettim. Dolayısıyla böyle bir pozisyondayım şu anda.

*Cumhurbaşkanlığı makamı elbette harika bir makam. Kim istemez. Fakat bir kişinin böyle bir tutum alması gerekiyordu bu sistemin içinde.

"HERKESİN ADAY GÖSTERDİĞİ BİR İNSAN REDDEDİLİR Mİ?"

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gelirse sizin tavrınız ne olur?" sorusuna Akşener, şu cevabı verdi;

*Herkesin aday gösterdiği bir insan reddedilir mi? Elbette reddedilemez ama benim adaylıktan feragat etmek önceden bunu ilan etmek isteğimin arka planında tek adayla gitme talebinin olduğunu söylemeye çalıştım.

*Çünkü birden adayla gidildiğinde önce birbirinizle rekabet ediyorsunuz, sonra ikinci tura kalmak için gayretiniz var. İkinci tura kalabildikten sonra Cumhur İttifakı'nın adayıyla rekabete doğru gidiyorsunuz. Bunu da biz tecrübe ettik. Bunun da yanlış olduğunu söyleyebilmek için ve o birlikteliği daha rahat sağlayabilmek için bunu bu kadar önceden ilan ettim.

"NİYE SEÇİLMESİN?"

"Kılıçdaroğlu sizce seçilir mi?" sorusuna ise Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Bütün herkesin ittifak ettiği bir aday niye seçilmesin. Hepimizin fevkalade çalıştığı bir sistemde elbette seçilir. Tek adayla gittik ve 13. Cumhurbaşkanı kesinlikle Millet İttifakı'nın olacak. Bir şey daha var gözden kaçan. Bu sistemin değişmesi için birincisi cumhurbaşkanlığını alacağız ikincisi Meclis'te makul bir çoğunluk alacağız. Yani 301 alacağız, 360 alacağız, mümkün olursa 400 alacağız. Onun da çalışmasının yapılması gerekiyor."

"O MASADA HDP OLSA BİZ OLMAYIZ"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 6 parti liderinin yuvarlak masa buluşmasında HDP'nin de yer alacağı iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

*O masada HDP yok. O masada HDP 'varım' demiyor zaten. Ama ben sayın Erdoğan ve arkadaşlarını bu goygoya kapılan herkesi o insanları incitmek konusunda dikkate davet ediyorum.

*Eğer güneydoğuda yaşayan Kürt vatandaşlarımızın PKK'nın yanında yer almadıklarını biliyoruz. Onların eğer devletin yanında yer almasalardı, korucular kimden kardeşim? Devletin yanında yer almamış olsalardı ne olacaktı?

*Orada sapa sağlam bu devletin yanında durduğu için o insanlar biz bugün bazı şeyleri rahat rahat konuşuyoruz. Elbette terör örgütünün Allah belasını versin. Sonuna kadar mücadele edilmeli ama bu ikisi arasındaki o ayrımı çok net yapmak lazım. At izi it izine bu ülkede karıştı.

*Alt tarafı bir siyaset için yazıktır, günahtır. Yani o masada HDP falan yok. O masada HDP olsa biz olmayız. Bunu en başından beri söyledim. Bizim bir yolumuz var. Çünkü HDP'nin PKK'yla arasına mesafe koyamadığını görüyoruz.

"SEÇMENİN OYUNA TALİBİZ"

Akşener, " Şimdi HDP'ye oy veren vatandaşlarımızı PKK'lılıkla suçlamıyoruz biz. HDP'ye ya da başka bir siyasi partiye oy veren, Ak Parti ciddi bir oy aldı güneydoğudan ve İstanbul'daki dindar Kürtlerden. O seçmenin her birinin oyuna tek tek İYİ Parti olarak biz talibiz." dedi.