3 Kamu kurumu toplamda 20 personel almak için ilana çıktı
BDDK, Menteşe Belediyesi ve Iğdır Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Nisan 2022 07:45
BDDK, 10 personel alacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 10 personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
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Iğdır Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak
Iğdır Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 19 nisan 2022
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Menteşe Belediyesi 5 İşçi Alacak
Menteşe Belediyesi, Büro Elemanı, 5 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 11 nisan 2022Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız