İnşaat maliyetleri kentsel dönüşümü aksatıyor

Terk edilen Nisa bebeğin annesi gözaltına alındı
Terk edilen Nisa bebeğin annesi gözaltına alındı
Prof. Ateş Kara: Sakin döneme girdik
Prof. Ateş Kara: Sakin döneme girdik
Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
3600 ek göstergede meslek grupları genişletilecek
3600 ek göstergede meslek grupları genişletilecek
Enerji faturası fiyatlara yansıyacak
Enerji faturası fiyatlara yansıyacak
Askerlere özel torba yasa geliyor
Askerlere özel torba yasa geliyor
Milletvekillerinin illere göre dağılımı belli oldu
Milletvekillerinin illere göre dağılımı belli oldu
'Emniyet mensuplarının intiharı arttı' iddialarına Bakan Yardımcısından yanıt
'Emniyet mensuplarının intiharı arttı' iddialarına Bakan Yardımcısından yanıt
KGM'den Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarına yanıt
KGM'den Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarına yanıt
Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor
Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor
Ali Yalçın: Maaş iyileştirmesi yapılmalı
Ali Yalçın: Maaş iyileştirmesi yapılmalı
Otel yapıp ev diye satan müteahhitlere kötü haber! Bakanlık devreye girdi
Otel yapıp ev diye satan müteahhitlere kötü haber! Bakanlık devreye girdi
Vaka sayıları açıklandı: 12 bin 647 yeni vaka, 40 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 12 bin 647 yeni vaka, 40 vefat
Otomobil satışlarındaki azalış martta hızlandı
Otomobil satışlarındaki azalış martta hızlandı
Bakanlıktan, İBB'nin ulaşımdaki zam talebinin reddedilmesi açıklaması
Bakanlıktan, İBB'nin ulaşımdaki zam talebinin reddedilmesi açıklaması
Borsadan tüm zamanların kapanış rekoru
Borsadan tüm zamanların kapanış rekoru
Bakan Nebati'den kamuya iş yapan müteahhitlere müjde
Bakan Nebati'den kamuya iş yapan müteahhitlere müjde
Rekabet Kurumu Başkanı: Zincir market soruşturması derinleşti
Rekabet Kurumu Başkanı: Zincir market soruşturması derinleşti
LPG'ye büyük zam
LPG'ye büyük zam
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
Covid19 tanılı istirahat raporlarında eski sisteme dönüldü
Covid19 tanılı istirahat raporlarında eski sisteme dönüldü
YÖK: Transkript verilerini geçmişe yönelik aktarın
YÖK: Transkript verilerini geçmişe yönelik aktarın
Emeklilerden ek zam talebi
Emeklilerden ek zam talebi
Şehidin tabancasını çalan 3 kadın yakalandı
Şehidin tabancasını çalan 3 kadın yakalandı
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
'Hakim savcı yardımcılığının' detayları belli oldu
'Hakim savcı yardımcılığının' detayları belli oldu
'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının yüzde 98'i tamamlandı'
'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının yüzde 98'i tamamlandı'
Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Özer en yakınlarını da dolandırmış!
Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Özer en yakınlarını da dolandırmış!
'3600 ek gösterge' düzenlemesi Mayıs'ta TBMM'ye geliyor
'3600 ek gösterge' düzenlemesi Mayıs'ta TBMM'ye geliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İnşaat maliyetleri kentsel dönüşümü aksatıyor

Artan inşaat maliyetleri birçok kentsel dönüşüm projesinin durmasına sebep oldu. Evleri yıkılan vatandaşlar mahkeme kapılarını aşındırırken müteahhitler ise yüksek maliyetlerden şikayetçi. Hala İstanbul'da dönüşümü devam eden 300 bin konut yer alıyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 05 Nisan 2022 07:59
Yazdır
İnşaat maliyetleri kentsel dönüşümü aksatıyor

İnşaat sektöründe yaşanan maliyet artışları kentsel dönüşüm projelerine darbe vuruyor. Ülke çapında devam eden birçok projede sorunlar yaşanıyor. Müteahhitler, artan maliyetlerden şikayet ederken, konutları dönüşüme giren ve hala teslim edilmeyen vatandaşlar ise mahkeme kapılarını aşındırıyor. Kentsel dönüşüm kapsamından bugüne kadar 1,7 milyon konut yenilendi. Bu rakamın 300 bini İstanbul'da gerçekleşti. Mevcutta TOKİ desteğiyle İstanbul'da dönüşümü devam eden 140 bin konut var. Ayrıca özel şirketlerle birlikte dönüşümü devam eden konut satısı 300 bini geçiyor. En büyük dönüşüm bölgeleri, Gaziosmanpaşa, Esenler,Kağıthane,Üsküdar,Zeytinburnu, Beyoğlu ve Ataşehir olarak sıralanıyor. Halen İstanbul'da dönüşüm bekleyen 250 binin üzerinde konut yer alıyor. Son iki yılda demire gelen yüzde 359'luk artış, çimentoya gelen yüzde 235'lik artış ve tuğlaya gelen yüzde 154'lük zam müteahhitler ile kat maliklerinin arasını açtı. Birçok projede teslim süresi uzarken, bazısında ise tamamen durdu.

TÜİK'in açıkladığı inşaat maliyet endeksi, bu yılın ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,9 arttı. Bu dönemde malzeme endeksi yüzde 98,2, işçilik endeksi yüzde 41,0 yükseldi.

ANLAŞMA EN İYİ ÇÖZÜM

Kentsel dönüşüm uzmanı avukat Şenol Saltık "Son dönemde kentsel dönüşüm davalarında ciddi bir artış gözleniyor. İnşaat maliyetlerinin artması, müteahhitlerin taahhütlerini yerine getirememesi veya kat maliki kaynaklı birçok dava ile karşılaşıyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim; başlayan bir projenin maliyet artışı nedeniyle durması, yavaşlaması ve teslim edilmemesi bir suç teşkil etmiyor. Ceza hukukunda buna yer yok. Tabii kat malikleri davalarını açıyor ve en iyi şartlarda bu dava süreci beş yıl sürüyor. Zaten bu zamana kadar da proje tamamlanmış oluyor. Bir başka dava konusu ise müteahhitlerin maliyet artışları sebebiyle ek ücret talep etmeleri. Burada da açılan çokça dava söz konusu. Bir diğer taraftan maliyetlerden dolayı müteahhitlerin kalitesiz iş yaptığı ve bununla ilgili açılan davalar olduğunu görüyoruz" dedi.

DAVALAR BEŞ YIL SÜRÜYOR

Açılan davaların bir sonuca bağlanamadığını da söyleyen Şenol Saltık "Çünkü ceza hukukuna girmiyor. En iyi ihtimal dava beş yıl sürüyor. Emsal teşkil edecek bir sonuçta çıkmıyor. En iyi yol orta yolu bularak anlaşmak. Uyarlama davası ile yeniden bir sözleşme yapılabilir. Fesih sözleşmesi de değerlendirilebilir bir durum ancak iki taraf için de karlı olmuyor. Burada devlet devam eden kentsel dönüşüm projelerine uzun vadeli kredi açabilir ya da kamu bankaları aracılığıyla borç ertelemeye gidebilir. Bir diğer alternatif ise vatandaşa kendi evini yapması için kredi vermesi... Bu da soruna çözüm olabilir" diye konuştu.

MALİYETLER ÇOK YÜKSELDİ

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım da inşaat maliyetlerindeki artışlara dikkat çekerek "Fiyatlar daha da artacak görünüyor. Eskiden arz yüksekken üretici bu fiyat artışlarını bir şekilde dengeleyebiliyordu. Şimdi öyle bir durum yok. Çünkü arz yok, yeni proje yok. Dolayısıyla, olduğu gibi zamları aktarması lazım. Şimdi bizde betonun, çimentonun, demirin maliyeti arttıkça bu bedelleri satışlara eklemek zorundayız. Ancak çok proje yapılırsa, arz fazlalaşacak ki zamlar daha az yansıtılsın" ifadelerini kullandı.

YAPIMI DEVAM EDEN PROJELER

> ESENLER: İlçede 12 yılda 98 bin 160 riskli yapının 56 bini yenilendi. Konutların yaklaşık 6 bini kamu ile geriye kalanı ise özel sektör-kamu iş birliği ile özel sektör ve şahıslar aracılığıyla dönüştürüldü. İlçede devam eden 40 bin konut projesi yer alıyor.

> GAZİOSMANPAŞA: 13 mahalle ve 18 bölgeyi kapsayan kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor. Bugüne kadar 4.500 konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. İnşası süren 3.105 konutu daha teslim etmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Kısa sürede 3.126 konutun temeli atılacak.

> ESENYURT VE ŞİŞLİ: Esenyurt'ta 43 mahallede kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Şişli Belediyesi, riskli yapı olan 1.585 taşınmazı yıkarken 306 taşınmazın yıkılma işlemleri devam ediyor.

> ÇEKMEKÖY: Toplam 2.404 riskli yapı tespiti yapıldı. 2.212 yapının yıkım işlemi gerçekleştirilirken diğerlerinde kanuni süreçler devam ediyor. Dönüşüm projeleri dahilinde

7.438 aileye kira ve taşınma yardımı yapıldı.

KAPAT [X]

> SARIYER VE BEYLİKDÜZÜ: Sarıyer'de 178 bina riskli yapı ilan edildi. Bunların 135'i yıkıldı, 43'ünün yıkım süreci devam ediyor, 27'si ise boşaltıldı. Beylikdüzü Belediyesinin desteğiyle ilçede 54 bina ile 558 bağımsız birim kentsel dönüşüme girdi.

> BAĞCILAR VE BAŞAKŞEHİR: Bağcılar'da 10 bölgede kentsel dönüşüm ile konutlar inşa ediliyor. Toplam 3.041 riskli yapıdan 2.906'sının yıkımı tamamlandı. 14 bin 668 bağımsız birimin dönüştürülmesi bitti. Başakşehir Belediyesi birçok yerde dönüşüme devam ediyor.

> ÜSKÜDAR: Belediye, 2012'den bugüne 3.721 yapının risk tespitini yaptı ve yeniledi. İlçede halen yapımı devam eden projeler bulunuyor.

> OKMEYDANI: İlçede 1,5 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje ile yaklaşık 8.300 bina, 25 bine yakın bağımsız bölüm dönüştürülecek.

> AVCILAR VE ÜMRANİYE: Avcılar Belediyesi, 2021'de 10 bin binayı dönüşüm sürecine dahil etti. Ayrıca ilçede 1.320 bina kentsel dönüşüm sürecine girdi. Ümraniye'de 2.798 binada kentsel dönüşüm yapıldı. Devam eden projeler tamamlandığında toplam 154 bin metrekarelik alan dönüştürülerek 907 konut yenilenecek.

> BAHÇELİEVLER: Belediye, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ilçedeki yeşil alan ve otopark sorununu çözerek uzun vadede 10 bin, yılda ise en az bin binayı dönüştürmeyi hedefliyor

KAAN ZENGİNLİ

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Merkez Bankası Mart ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı
Merkez Bankası Mart ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Brent petrolün varil fiyatı 109,25 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 109,25 dolar
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
60 yaşında aile danışmanı oldu
60 yaşında aile danışmanı oldu
Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları

Bu Habere Tepkiniz

1000 komiser yardımcısı alımına başvurular başladı

1000 komiser yardımcısı alımına başvurular başladı

Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7.dönem ilk derece amirlik eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar arasından başvurular alınmaya başladı
'Genel Müdür, makama ömür boyu kalmak için atanmamıştır' savunması yargıdan döndü

'Genel Müdür, makama ömür boyu kalmak için atanmamıştır' savunması yargıdan döndü

AB fonlarının azalmasından sorumlu tutularak görevden alma Danıştay'dan döndü
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Mart ayında yüzde 5,46 çıktı. Memurlar için üçüncü aydan yüzde 15,3 enflasyon farkı oluştu.
Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu
MEB, dört ek ders sorusunu cevapladı

MEB, dört ek ders sorusunu cevapladı

MEB; Bir eğitim kurumunda görev yapmakta olan ve rutin müfredat kapsamında 30 saat, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ise 10 saat olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutan genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenine, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 26'ncı maddesine göre ayrıca ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin dört ek ders sorusunu cevapladı.
MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı kadrosuna atama yapacak.
Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Danıştay Sekizinci Dairesi, Rektörün geçici görevlendirme yetkisinin nakil sonucu doğuramayacağı gerekçesiyle süreli olarak yapılmayan işlemi iptal etti!
EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

5510 Sayılı Kanunda bulunan engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması kuralları bu yazıda açıklanacaktır
Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?

Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?

5434 ve 5510'a tabi olanlar arasında farklılık var mıdır?
KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 mayıs 2022
Alparslan Büyük Selçuklu 21.Bölüm Önizleme

Alparslan Büyük Selçuklu 21.Bölüm Önizleme

Alparslan Büyük Selçuklu 21.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 11 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 15 Nisan 2022.
İngiltere 9 yeni Covid-19 belirtisi açıkladı

İngiltere 9 yeni Covid-19 belirtisi açıkladı

İngiltere Sağlık Enstitüleri (NHS), resmi Covid-19 semptomları listesine 9 yeni madde daha ekledi. Bilim insanları bu durumun, insanların işyerlerinde ve okullarında Covid-19 'lu kişiyi daha kolay tanımasına yardımcı olacağını açıkladı. İşte NHS'nin resmi olarak kabul ettiği 12 semptom...