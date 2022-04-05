Prof. Ateş Kara: Sakin döneme girdik

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, salgının henüz bitmediğini ancak sakin bir döneme geçildiğini belirterek Turkovac'ın ağır hastalığı önlemedeki başarısını anlattı:

Ateş Kara, "Salgın bitti diyemeyiz ancak pandemide sakin bir döneme girdik. Vaka sayılarında belirgin ölçüde düşüşler oldu. Ancak yine de tedbirlerimizi elden bırakmayalım. Özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda maske kullanmayı ihmal etmeyelim.

Turkovac, Kovid ile mücadeleye ciddi anlamda katkı yaptı. Daha önceki inaktif aşı kadar etkinliği yüksek. Hem hastalığın ağır geçmesini hem de yoğun bakıma yatışları önlemede çok başarılı olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

TURKOVAC GELECEĞE İLHAM VERİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart'ta Bilim Büyük Ödülü'ne layık görülen Turkovac aşısının mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi kutlayarak "Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz.

Bu başarının arka planında bir aşı tarihi var! Turkovac, geleceğe ilham verirken bu tarihi de temsil ediyor. Ekibiyle Turkovac'ı bulan hocamız Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Bilim Büyük Ödülüne layık görüldü. Tebrik ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

OMİCRON'A KARŞI ÇOK ETKİLİ

Turkovac'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, aşının etkinliğine ilişkin, "Daha önce Alfa ve Delta varyantına karşı yüzde 100 başarı elde ettiğimiz söylemiştik zaten.

Şimdi ise Omicron varyantında üç doz Turkovac aşısının Omicron varyantına karşı çok etkili olduğunu gösterdik. 3 doz Turkovac aşısının Omicron varyantına karşı ciddi anlamda koruyucu olduğunu da saptadık" değerlendirmesini yapmıştı.

BURAK ÇELİK