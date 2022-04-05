Gamze Özçelik yine kalpleri ısıttı!

Gamze Özçelik, bu Ramazan da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağını belirterek "Yine ekipçe yollarda olacağız" dedi. Özçelik takipçilerine ve yardımda bulunmak isteyenlere "Sizin de bizi yine yalnız bırakmayacağınızı çok iyi biliyoruz" dedi.

Oyunculuğu bırakarak ekranlardan çekilen Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği ile dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Özçelik, geçen yıl Ramazan ayında gittiği ülkelerde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Ülke ülke gezerek yardıma muhtaç kişilere destek olan Gamze Özçelik, o kareleri, "Bu Ramazanda da kimse sahura yalnız uyanmasın, iftarını yoklukla yapmasın diye ekipçe yollarda olacağız.