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2022'de İnternet İle Evden Para Kazanmak İçin Yapabileceğiniz 10 İş Fikri - R10.net

Son dönemlerde pek çok kişinin ilgi duyduğu online para kazanma yöntemleri, pandemi sürecinin başlaması ile birlikte daha sık tercih edilmeye başlanmıştı. Dijital sektörde iş çeşitliliğinin artması ile birlikte hemen herkes kendi ilgi alanına göre para kazanabileceği seçenekleri tercih etmektedir.

Kaynak : Advertorial
Eklenme : 04 Nisan 2022 16:07
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2022'de İnternet İle Evden Para Kazanmak İçin Yapabileceğiniz 10 İş Fikri - R10.net

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İçerisinde bulunduğumuz yeni sene itibarıyla internet üzerinden veya evden para kazanılabilecek birden fazla iş seçeneği bulunmaktadır. Bahsi geçen her bir iş seçeneği, farklı kategorilerde olsa da insanlar kendi yeteneklerine ve ilgi alanlarına bağlı olarak diledikleri işi tercih edebilmektedir. Freelance çalışmanın bir çok avantajı vardır. Doğru platform üzerinde yeteneğinizi paraya dönüştürmek bu süreçte aslında çok kolaydır. Bugün sizlere Türkiye'nin en büyük webmaster forumu ve dijital alışveriş platformlarından biri olan R10.net'i tanıtacak ve iş fikirleri vereceğim.

R10.net Nedir, Avantajları Nelerdir?

R10.net, bir forum sitesi olarak tanımlansa da aslında forum sitesinden çok daha fazla imkan sunduğu açıkça fark edilmektedir. Yazılımcı veya webmaster alanında bilgilerinizi çoğaltmak ve aynı zamanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız R10.net Webmaster forumu sitesini ziyaret edebilir ve paylaşılan konuları dikkatle inceleyebilirsiniz.

Webmaster forumu olarak adlandırılan R10.net sitesine bakıldığında web tasarımından, oyun yazılımına kadar pek çok başlığın yer aldığı görülmektedir. Yaklaşık 140 bin aktif kullanıcıya sahip olan R10.net, davetiye sistemi ile üye kabul etmektedir. E-mail adresinize gönderilen davetiye kodunu sitedeki kayıt kısmına ekleyerek giriş işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Gerekli kayıt adımlarını tamamladıktan sonra site kapsamında sunulan kategorileri görüntüleyebilir ve sizde içerik ve iş ilanlarınızı paylaşabilirsiniz. Bu kategoriler, yazılım, donanım, sosyal medya, seo çalışmaları, google servislerinden tutunda 2. el eşya satışına kadar bir çok alanda bilgi ve alışveriş forumları bulunmaktadır. Bilgi almak istediğiniz veya bilgi paylaşımında bulunmak istediğiniz konu hangisiyse bu kategorilerden birini tercih edebilir ve işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bir konuda fikir sahibi olmak isterseniz de forumun üyelerine sorular sorabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Bahsi geçen bu forum sitesinin sunduğu asıl avantaj ise para kazandırabilir bir sisteme sahip olmasıdır. Örneğin kendi profiliniz üzerinden yaptığınız işe yönelik bir ilan oluşturabilirsiniz. Bu ilanda neleri iyi yaptığınızı ve hangi konularda yardımcı olabileceğinizi belirtebilirsiniz. İlanınız ile ilgilenen bireyler, mesaj yolu ile sizlere ulaşacak ve çalışmaya başlayacaktır. Bunun sonucunda da yaptığınız hizmet karşılığında ödeme alabilirsiniz.

İnternet Üzerinden Yapılabilecek İşler Nelerdir?

Teknoloji çağının gelişmesi ve yaygın bir kullanıma sahip olması ile birlikte bu alanda yapılan işlemler de oldukça çeşitli hale gelmiştir. Örneğin internet üzerinden para kazanma konusuna bakıldığı zaman çoğu kişinin belirli alanlarda faaliyet gösterdiğini görmek mümkündür. Peki, internet üzerinden para kazanmak için yapılabilecek işler nelerdir?

Makale Yazarlığı

Hem basit hem de eğlenceli bir iş olan makale yazarlığında çoğu kişinin görev aldığını görmek mümkündür. Aylık ortalama 2-3 bin TL arasında gelir elde etmek istiyorsanız ve aynı zamanda yazarlık işinde kendinize güveniyorsanız bu seçenek tam da size göre olacaktır.

Editörlük Hizmeti

Online işler arasında yer alan editörlük hizmeti; içerik üretme, planlama ve düzenleme ve son olarak da yayınlama şeklinde yürütülmektedir. Değişken kazanca sahip olan bu işte çalışmak istiyorsanız çeşitli sitelere başvuru yapabilirsiniz.

Grafik Tasarım

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Grafik tasarım ise dijital ortamda düzenlenen işlerin görsel sunumları ile ilgilenmektedir. İçeriğe uygun kapak veya sunum görseli hazırlamada yetenekliyseniz aylık ortalama 7-8 bin TL kazanca bu işi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Sosyal Medya Danışmanlığı

Sosyal Medya Danışmanlığı, genellikle yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medyalarda uygulanan bu işe bakıldığı zaman takipçi artırma, reklam düzenleme, içerik üretme gibi pek çok işleme hakim olmanız gerekmektedir.

Seo Danışmanlığı

Söz konusu arama motoru optimizasyonu olduğunda bu alanda uzman olduğunu düşünen ve aynı zamanda anahtar kelime kullanımına hakim olan bireylerin seo danışmanlığı yaptığı görülmektedir. Aylık ortalama kazancı ise 2-4 bin TL arasında değişkenlik gösterebilmektedir.

Çeviri Hizmetleri

Birden fazla dile hakim olan her birey çeviri hizmetleri alanında rahatlıkla hizmet verebilmektedir. İçerik hazırlama, metin çevirme gibi pek çok alanda çeviri hizmeti sunmanız sonucunda hazırladığınız içeriğe bağlı olarak ödeme alabilirsiniz.

Domain Alım-Satım

Kendi içerikleriniz için kurduğunuz internet sitesine ait olan domain adresini satmak da para kazanabileceğiniz yöntemlerden birisidir. Yapmanız gereken tek şey kurduğunuz içeriği geliştirmek ve domain adresini farklı kişiye satmak olacaktır.

Yazılım Hizmetleri

Yazılım, dijital dünyada en çok önem verilen detaylar arasında yer almaktadır. Sitenin tasarımı, işlevi ve daha pek çok detayı bünyesinde barındıran yazılım, bilgisayara hakim olmaktan geçmektedir. Bu noktada yazılım diline hakim olmanıza oldukça önem verilmektedir.

Web Tasarım Hizmetleri

Yazılım kadar detay gerektirmeyen ancak bir bakıma aynı işleve sahip olan web tasarım hizmetleri de bu alanda seçilebilecek kategorilerden birisidir. Yeni kurulan bir web sitesini tasarlayarak ziyaretçiler için daha ilgi çekici bir hale getirebilirsiniz. Yapacağınız bu hizmetin bedelini de spesifik olarak kendiniz oluşturabilirsiniz.

Hosting Hizmetleri

Web sitesi yayınlama hizmeti olarak tanımlanan hosting hizmeti, günümüzde web sitelerinin kurulumu esnasında en çok aranan kriterler arasındadır. Bu hizmeti sağlayarak kurulan web sitesinin kesintisiz bir şekilde işlemesini ve daha fazla kişi tarafından ziyaret edilmesini sağlayabilirsiniz.

Sıralanan bu iş imkanlarına bakıldığında hemen her alan için seçenek olduğunu görmek mümkündür. Siz de kendi alanınıza uygun iş kolunu seçerek dijital dünyada gelir elde edebilirsiniz.

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