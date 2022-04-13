10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

AÖF sonuçları açıklandı
AÖF sonuçları açıklandı
Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
6 bin 635 kişinin Kovid testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti
6 bin 635 kişinin Kovid testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin en değerli ilçesi açıklandı
Türkiye'nin en değerli ilçesi açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi: 6 yaralı
Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi: 6 yaralı
75 yaşındaki yolcuyu darp eden İETT şoförü tutuklandı
75 yaşındaki yolcuyu darp eden İETT şoförü tutuklandı
Bankacılık Kanunu değişiklik teklifi TBMM'de
Bankacılık Kanunu değişiklik teklifi TBMM'de
CHP, Seçim Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu
CHP, Seçim Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu
Sağlık Bakanlığı duyurdu... Aşılara alternatif genişledi
Sağlık Bakanlığı duyurdu... Aşılara alternatif genişledi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi
Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
15 kişi görevlilere saldırmıştı... İl Göç Müdürlüğü açıklama yaptı
15 kişi görevlilere saldırmıştı... İl Göç Müdürlüğü açıklama yaptı
Havalar ne zaman ısınacak?
Havalar ne zaman ısınacak?
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Emeklinin gözü Kabine'de! İşte ikramiye için masadaki rakamlar
Emeklinin gözü Kabine'de! İşte ikramiye için masadaki rakamlar
İnternetten alışverişi en çok bu günlerde yaptık
İnternetten alışverişi en çok bu günlerde yaptık
Bahçeli: Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçici
Bahçeli: Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçici
Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu
Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
Ali Erbaş: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın
Ali Erbaş: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın
Temmuz zammı netleşiyor! Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap
Temmuz zammı netleşiyor! Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap
Savaş uyanıkları! YÖK alarma geçti
Savaş uyanıkları! YÖK alarma geçti
Araç üretimi azaldı, pert araç bile yok satıyor
Araç üretimi azaldı, pert araç bile yok satıyor
Ana sayfaÖzel Konular Emeklilik

10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

Memurların kadın ve erkek normal emeklilik şartları en erken 15 tam hizmet yıllarını ve 61 yaşlarını doldurmaları ile mümkündür.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 13 Nisan 2022 00:04
Yazdır
10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

Soru:Merhaba;9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bu kapsamda 3.600 günü tamamlayanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyor diye bir durum söz konusu mu? Ya da 9 Eylül 1999 öncesi sigortası olanların erken emekli olması ile ilgili bir durum yok mu? (Senelerdir var deniyor)

Benim şöyle bir durumum var; Ben 20/07/1999 - 25/08/1999 da sigortalı olarak bir işte çalıştım,35 gün. ( yani 9 eylül 1999 öncesinde sigortalı oldum)

Şimdi ise 19/09/2012 den bu yana memur olarak çalışıyorum. Benim erken emekli olabilme şartından yararlanmam gerek miyor mu? Emeklilik tarihime 19/09/2040 deniyor. 19/09/2038 olması gerek miyor mu? cinsiyet: erkek, doğum tarihi: 1980

Detaylar:

10 yıl hizmet ile 50 ve 55 yaşından emeklilik kimleri kapsamaktadır?

10 yıl hizmet ile 50 ve 55 yaşından emeklilik işçi statüsünde olanlarla ilgili bir konudur ve memurlar hakkında uygulanmaz.

İşçiler hakkında uygulanan bu işlem 8 Eylül 1999 tarihinde ve daha sonra 23/05/2002 tarihinde getirilen değişiklikler ile 506 sayılı Kanun Geçici Madde 81 hükmü ile sağlanmıştır.

Bu hüküm gereği;

- Ön şart, kişilerin mutlaka 8 Eylül 1999 tarihinden önce kayıtlı olarak çalışmaya başlamaları şartıdır.

- İkinci şart 15 yıllık sigortalılık sürelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Buna göre de, 23.5.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün SGK primleri yatırılmış hizmetleri bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

Ancak, 23.5.2002 tarihinde bu şartları yerine getiremeyenlerden bu şartları;

- 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

KAPAT [X]

- 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24.5.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24.5.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,

Şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilmektedirler.

Bu bağlamda, 10 yıl hizmet ile 50 ve 55 yaşından emeklilik sadece işçi statüsünde çalışanlarla ilgili olmakta ve bu şarttan yararlanmak için de mutlaka 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlanılmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra işe başlayan işçiler de bu işlemden yararlanamamaktadırlar.

8 Eylül 1999 öncesi işçi olarak hizmetleri bulunan 5510'a tabi memurlar 10 hizmet ve 50 ve 55 yaşında emekli olabilirler mi?

5510' a tabi memurlar hakkında uygulanan işlemlerde ise mutlaka 15 yıl SGK primleri ödenmiş hizmetlerinin olması ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları ile mümkün olmaktadır.

Ayrıca, 5510'a tabi memurlar hakkında 15 yıl hizmet (5400 gün) üzerinden emekli olma şartlarında 5510 sayılı Kanunun 28 inci madde hükmü uygulanmaktadır. Bu hükme göre, bu maddede belirlenmiş olan yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün SGK primleri ödenmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanma hususu bulunmaktadır.

Kadın memur

Erkek Memur

5400 gün hizmet süresini dolduracağı tarih aralığı

Emeklilik Yaşı

Emeklilik Yaşı

SGK primleri ödenmiş hizmet toplamı

01.05.2008 - 31.12.2035

61

63

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2036 - 31.12.2037

62

64

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2038 - 31.12.2039

63

65

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2040 - 31.12.2041

64

65

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2042 - 31.12.2043

65

65

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2044 - 31.12.2045

65

65

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2046 - 31/12/2047

65

65

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2048 den sonra

65

65

15 yıl (En az 5400 gün)

Sonuç bağlamında; Memurlar hakkında 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün ve 50 ve 55 yaşlarında emekli olmaya yönelik işlemler uygulanmamaktadır. Mutlaka 5400 gün hizmetlerinin olması ve en erken 61 yaşının dolması gerekmektedir.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?
İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?
Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?
Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?
5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?
5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?
Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?
Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?
Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?
Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?
HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?
HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

Bu Habere Tepkiniz

10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

Memurların kadın ve erkek normal emeklilik şartları en erken 15 tam hizmet yıllarını ve 61 yaşlarını doldurmaları ile mümkündür.
Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı

Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı

Adalet Bakanlığı kadrolu ve sözleşmeli personel için iki duyuru yayımladı
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı içinde mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı yapmak için hazırlık yapıyor.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

Yüksek mahkeme, iş yerinde amiri konumundaki doktorun, "Sen bir şey bilmiyorsun, seninle çalışmak istemiyorum. Seni buradan göndereceğim" şeklindeki sözlerine maruz kalan hemşirenin, maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine hükmetti
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar

AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar

Anayasa Mahkemesi haklarında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmayan kişilerin özel eğitim kurumlarında çalışmasını engelleyen kuralın iptaline karar verdi.
Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!

Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendika üyelik ve üyelikten çekilme işlemleri E-Devlet sistemi üzerinden yapılması talebine cevap verdi.
5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri

5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri

Sosyal güvenlik mevzuatına göre 5510'a tabi engelli memurların emeklilik şartları ile e-Devlet' de görünen emeklilik şartları arasındaki farklılık neden kaynaklanmaktadır.
2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!

2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!

İdari İzinleri Kaldıran Genelge Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Açıklanmalı!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Kuruluş Osman 90.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 90.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 90. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 13 Nisan 2022 Çarşamba akşamı ATV'de...
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Sanayide planlı büyüme şart

Sanayide planlı büyüme şart

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni sanayi bölgeleri açmakla ilgili bir sıkıntının bulunmadığını belirterek, bu konuda 2040 Çevre Düzeni ve 2035 Ulaşım Master Planı dikkate alınarak adım atılması gerektiğine dikkat çekti.